Taurianova sotto shock per il suicidio di Luigi Mamone: proclamato il lutto cittadino

16 Dicembre 2021 00:15

Taurianova: lascia un vuoto enorme Luigi Mamone che si è tolto la vita nel primo pomeriggio di ieri

Tristezza e sgomento a Taurianova per l’inaspettata scomparsa dell’avvocato Luigi Mamone, 62 anni, giornalista pubblicista dal 1992. Mamone si è tolto la vita nel primo pomeriggio di ieri lasciando tutto il territorio della Piana incredulo per il vuoto lasciato da una figura di grande livello intellettuale e culturale. Da giornalista e avvocato era molto impegnato nella società reggina, dirigeva il Corriere della Piana, Taurianova Tv e l’organo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foto di Palmi “Le Ragioni del Diritto”. Autore di numerose pubblicazioni e per 16 anni presidente del Comitato Regionale calabrese della Federazioni motociclistica italiana, fino a due anni fa è stato anche assessore alla cultura nel comune di Taurianova.

I funerali si terranno oggi, giovedì 16 dicembre, presso la chiesa dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo a Taurianova dove il sindaco ha anche proclamato il lutto cittadino.