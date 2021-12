Taurianova, domani l’Assemblea annuale della Sezione Calabria ADSI: previsto l’intervento di Dalila Nesci

3 Dicembre 2021 17:36

Domani sabato 4 dicembre, nella dimora storica Villa Zerbi di Taurianova, l’Assemblea annuale della Sezione Calabria ADSI. Interverrà anche l’on. Dalila Nesci, Sottosegretario di Stato per il Sud e la Coesione Territoriale

Si svolgerà a Taurianova, sabato 4 dicembre, presso la dimora storica Villa Zerbi, l’Assemblea Annuale Regionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che riunisce i proprietari di immobili storici di tutta la Calabria, che rappresentano una componente importante del patrimonio artistico e culturale: luoghi unici di una bellezza sconvolgente tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini e tenute, che costituiscono un’unica rete che dà vita al più grande museo diffuso su tutto il territorio.

Già lo scorso 23 maggio in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, i calabresi hanno potuto visitare gratuitamente 6 dimore del circuito dedicato alla promozione delle più esclusive residenze d’epoca della nostra regione di particolare interesse storico-artistico, mentre a marzo un convegno organizzato dalla Sezione ADSI Calabria ha proposto che la Regione istituisca un ente che possa andare incontro alle esigenze della salvaguardia e del recupero non solo dei circa 800 immobili vincolati calabresi di proprietà privata, ma del contesto urbanistico complessivo, prendendo come riferimento il modello dell’Istituto Regionale Ville Venete.

“Gli immobili storici privati sono un baluardo contro la perdita dell’identità dei luoghi. Attraverso di essi si percorre la storia del nostro Paese. Per il nostro presente sono la testimonianza di una economia circolare e sostenibile da cui possiamo trarre spunti per affrontare le sfide del futuro – dichiara il Presidente della Sezione Calabria dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) nonché Vice Presidente Nazionale, Gianludovico de Martino, che aprirà l’Assemblea -. Occorre una visione olistica che si estenda al contesto complessivo nel quale le dimore storiche sono collocate, altrimenti perdiamo i connotati della specificità e bellezza del territorio e le testimonianze della storia non solo artistica ma economica e industriale, che devono essere invece adeguatamente valorizzate“.

All’Assemblea di sabato 4 dicembre è attesa anche l’onorevole Dalila Nesci, Sottosegretario di Stato per il Sud e la Coesione Territoriale.

Seguiranno quindi presentazioni su:

“Luce e percezione: illuminazione dello spazio architettonico e dei giardini”; di Federica Cammarota, docente di design dell’illuminazione all’Università La Sapienza di Roma;

“Umidità, qualcosa si può fare” di Chiara Minoli, Regional Sales Manager, Biodry;

“Dimore storiche calabresi e la valorizzazione del territorio” con interventi di: Mauro M. Minervino, docente di Antropologia Culturale – Etnologia, presso l’ABA di Catanzaro, e Isabella Perazzoli, CEO Only4U, che parlerà della attività di promo commercializzazione svolta nel 2021 con particolare riguardo al Catalogo “Regni del Sud” e alla partecipazione a fiere specializzate.

A poche settimane dalla presentazione del Rapporto dell’Osservatorio del Patrimonio Culturale Privato, fonte di riferimento per la corretta definizione del ruolo economico, culturale e sociale del sistema degli immobili privati di interesse storico-artistico in Italia, con studi approfonditi sui costi di manutenzione e le tipologie di lavoro che esse generano, l’Assemblea Regionale a Villa Zerbi sarà un’occasione per continuare il dibattito sul ruolo che le dimore storiche hanno avuto nel passato e continuano ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio – culturale, con il loro charme e la loro bellezza, ma anche economico e occupazionale con le attività di manutenzione, sempre più difficili e costose per i proprietari, da qui dunque la necessità che il patrimonio immobiliare privato venga incoraggiato per creare, sul territorio, poli di attrazione e di sviluppo.