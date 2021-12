Taranto-Messina 0-0 LIVE, la gara resta equilibrata

5 Dicembre 2021 18:39

Taranto-Messina live, aggiornamenti in tempo reale dallo Iacovone: formazioni ufficiali, cronaca live, tabellino e, a fine gara, pagelle e post gara

Quattro stop di fila, momento critico e nero, settimana di silenzi (stampa), di voci e di indiscrezioni. Ma ora il Messina esce di nuovo dal guscio e affronta il Taranto in trasferta per provare a rilanciarsi. Match non semplice, allo Iacovone, specie per una squadra che nelle ultime settimane ha perso tante certezze e sicurezze, con i guai cominciati a partire dalla sfida di Catanzaro, dai positivi al Covid e dai tanti infortuni. StrettoWeb, come sempre, racconta la gara in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca live, tabellino e, a fine gara, pagelle e post gara.

Taranto-Messina, la cronaca testuale live

77′ – Primo cambio per il Messina: Damian entra al posto di Catania.

71′ – E’ ormai sfida aperta tra Giovinco e Lewandowski: il primo ci prova da fuori, ma il portiere è attento. In quest’ultima parte di gara, il Taranto si sta rendendo pericoloso con più insistenza.

67′ – Occasione direttamente da corner per il Taranto: Giovinco prova a replicare Calhanoglu ieri, ma Lewandowski è attento.

55′ – Il copione di questo inizio ripresa sembra rispecchiare quello del primo tempo: nessun pericolo e difese attente.

51′ – Terzo cambio per il Taranto, secondo forzato: altro problema fisico, non c’è pace per la squadra rossoblu.

46′ – Comincia la ripresa: altro cambio per il Taranto, con Ghisleni per Pacilli. Nessuna sostituzione, invece, per Capuano.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Si chiude il primo tempo: difese attente e pochissime occasione, è 0-0 all’intervallo.

45′ – L’arbitro segnala un minuto di recupero.

42′ – Che contropiede sprecato da Balde! Disimpegno errato della difesa locale in posizione di trequarti, ma l’attaccante di colore – in fase di 3 contro 2 – si dimostra troppo egoista, si invola da solo anziché servire il compagno e viene fermato da un difensore.

37′ – Il Messina si difende molto bene, quest’oggi: attento, compatto, corto, ordinato. Nessun rischio vero corso, al netto – allo stesso modo – di alcun pericolo prodotto verso la porta avversaria.

31′ – Ecco l’occasione più ghiotta dall’inizio della gara: è Giovinco, in area, a sparare alto un piattone. Quasi un rigore in movimento, ma il giocatore dei rossoblu spreca.

26′ – Il primo tiro della gara verso lo specchio è di Pacilli, che prova il sinistro al volo da lontano, ma il tiro è telefonato.

23′ – Prima conclusione del Messina, il tiro di Catania finisce fuori. Gara ancora equilibrata.

22′ – Cambio forzato per il Taranto: problema muscolare per Riccardi, che esce per far posto a Granato.

20′ – Pericolosa punizione per il Taranto dai 25 metri circa. Respinta dalla barriera la conclusione di Giovinco.

10′ – Primi dieci minuti di gara: approccio ordinato del Messina, ma nessuna emozione ancora.

1′ – E’ iniziato il match tra Taranto-Messina!

PRIMO TEMPO

Taranto-Messina, le formazioni ufficiali

TARANTO: Chiorra, De Maria, Benassai, Riccardi, Versienti, Civilleri, Bellocq, Labriola, Giovinco, Italeng, Pacilli.

MESSINA: Lewandowski, Rondinella, Celic, Carillo, Mikulic, Simonetti, Fofana, Konate, Balde, Adorante, Catania.