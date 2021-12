Super Green Pass: controlli a Messina, ieri sanzionate 8 persone

11 Dicembre 2021 14:10

Messina: il report della Prefettura sul monitoraggio dei servizi di controllo anti Covid-19 effettuati nella giornata del 10 dicembre 2021

Ancora controlli delle forze dell’ordine a Messina. Nei giorni scorsi sono state delineate le attività di controllo necessarie per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Il Prefetto ha adottato un Piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle Forze di polizia e del personale dei Corpi di Polizia municipale, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi. Di seguito il report dei servizi di controllo anti Covid-19 effettuati nella giornata del 10 dicembre 2021: