Super Green pass, a Reggio Calabria controlli sui bus: “finora tutti hanno esibito regolare certificazione”

6 Dicembre 2021 11:37

Reggio Calabria: Atam sta controllando che tutti i viaggiatori siano in possesso del Super Green pass

Da questa mattina Atam, Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria, sta controllando con l’aiuto di controllori, che tutti i viaggiatori siano in possesso del Super Green Pass con controlli a campione. Due-tre controllori per ogni mezzo, con persone scelte a caso tra i viaggiatori. “Tutti – hanno riferito i controllori in servizio a Reggio Calabria- finora hanno esibito regolare certificazione. Nessun problema fino al momento, e nemmeno accumulo di ritardi sui tempi di percorrenza delle linee. Pochi secondi per scansionare le certificazioni di una decina di passeggeri scelti a caso. Una procedura alla quale tutti si sono sottoposti di buon grado. D’altra parte e’ una sicurezza per tutti“.