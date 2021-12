Palermo-Monopoli, striscioni e cori: i tifosi rosanero inneggiano a Miccoli in carcere

6 Dicembre 2021 10:42

Durante la partita fra Palermo e Monopoli i tifosi rosanero hanno dedicato striscioni e cori a Fabrizio Miccoli, in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso

“Sempre con te, nativi di Palermo col sangue rosanero“. Il messaggio di vicinanza espresso dai tifosi del Palermo intorno al quarto d’ora del secondo tempo nella sfida di Serie C contro il Monopoli. Il destinatario è Fabrizio Miccoli, ex calciatore e stella della squadra siciliana recentemente condannato a tre anni e sei mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Contemporaneamente i tifosi hanno intonato cori dedicati all’ex giocatore fra cui “un capitano, c’è solo un capitano“. Miccoli è detenuto nel carcere di Rovigo dove si è costituito dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha reso esecutiva la condanna.