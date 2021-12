Stada statale 713 “Trasversale delle Serre”: entro il 4 gennaio saranno completati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

31 Dicembre 2021 16:09

Tra il 3 e il 4 gennaio 2022, salvo avverse condizioni meteo, saranno completati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la strada statale 713

Lungo la strada statale 713 “Trasversale delle Serre”, nell’ambito degli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, programmati da Anas, sono in via di completamento i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nei territori comunali ricadenti tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia. Sono state già completate le attività presso lo svincolo di Chiaravalle Centrale (CZ), Gagliato (CZ) e presso la rotatoria di Montecucco (VV).

Salvo avverse condizioni metereologiche avverse, i lavori verranno completati tra lunedì 3 e martedì 4 gennaio 2022, lungo i tratti stradali compresi tra i territori comunali di Serra San Bruno e Simbario, in provincia di Vibo Valentia,

