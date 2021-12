Sorteggio Nations League, per l’Italia il girone peggiore: sulla strada azzurra Germania e Inghilterra

16 Dicembre 2021 18:56

Effettuato il sorteggio della Nations League, le avversarie dell’Italia nel torneo: per gli azzurri girone

Sono appena terminati i sorteggi della Nations League, il torneo per nazioni che vedrà impegnata anche l’Italia insieme ad altre 54 nazionali europee. Le squadre sono divise in 4 serie, gli azzurri sono in Serie A. Le vincenti di ogni gruppo giocheranno una “final four” dalla quale verrà fuori la squadra vincitrice. Le ultime 4 invece retrocedono in Serie B. I ragazzi di Mancini sono nella prima fascia insieme a Francia, Spagna e Belgio. Il rischio era che potessero beccare il girone di ferro con Portogallo o Germania, Inghilterra e una tra Galles, Austria o Repubblica Ceca. Ed è andata così. A distanza di poche settimane dal sorteggio playoff per l’Europeo, con la sfida al Portogallo, non va meglio quello di oggi a Nyon. Nonostante fosse testa di serie, infatti, la squadra di Mancini ha beccato, nel gruppo 3 della Lega A, Germania, Inghilterra e Ungheria. Di seguito tutti i gironi e in basso il calendario.

I gironi di Nations League:

LEGA A

Gruppo 1: Austria, Croazia, Danimarca, Francia

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Spagna,

Gruppo 3: Ungheria, Inghilterra, Germania, Italia

Gruppo 4: Galles, Polonia, Olanda, Belgio

LEGA B

Gruppo 1: Armenia, Repubblica d’Irlanda, Scozia, Ucraina

Gruppo 2: Albania, Israele, Russia, Islanda

Gruppo 3: Montenegro, Romania, Finlandia, Bosnia

Gruppo 4: Slovenia, Serbia, Norvegia, Svezia

LEGA C

Gruppo 1: Isole Far Oer, Lituania, Lussemburgo, Turchia

Gruppo 2: Cipro o Estonia, Kosovo, Grecia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Kazakistan o Moldavia, Azerbaigian, Bielorussia, Slovacchia

Gruppo 4: Gibilterra, Georgia, Macedonia, Bulgaria

LEGA D

Gruppo 1: Lettonia, Andorra, Kazakistan o Moldova, Liechtenstein

Gruppo 2: San Marino, Cipro o Estonia, Malta

Quando si giocheranno le gare di Nations League: il calendario completo