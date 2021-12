Sorteggio Europa League, le avversarie delle italiane ai Playoff: sarà Barcellona-Napoli e Porto-Lazio, l’Atalanta può sorridere

13 Dicembre 2021 13:19

Al via il sorteggio di Europa League con 3 italiane in attesa di conoscere le rispettive avversarie: Napoli e Lazio rischiano di pescare una big, l’Atalanta avrà un sorteggio alla sua portata

Dopo i sorteggi di Champions League è il momento di scoprire anche il primo turno della fase eliminatoria dell’Europa League. Tre le italiane impegnate nella competizione europea: Napoli e Lazio risultate seconde nei rispettivi gironi e l’Atalanta ‘retrocessa’ dalla Champions League. Partenopei e biancocelesti saranno teste di serie, i bergamaschi no: una condizione che, stranamente, finisce per favorire proprio i nerazzurri che, pur giocando il ritorno in trasferta, avranno un sorteggio molto più abbordabile. Vediamo perché.

Teste di serie e non teste di serie

Teste di serie: Betis, Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Dinamo Zagabria

Napoli e Lazio non hanno avuto accesso agli ottavi in quanto seconde nel girone, ma dovranno passare dal Playoff in qualità di teste di serie. Una condizione ‘sfavorevole’ visto che pescheranno una delle retrocesse dalla Champions League. Il lotto si riduce a causa della presenza dell’Atalanta che non potrà essere accoppiata a una squadra italiana. Sheriff e Zenit le squadre abbordabili; Siviglia e Porto i mali minori; Barcellona, Lipsia e Borussia Dortmund 3 squadre che con i Playoff di Europa League c’entrano davvero poco.

Non teste di serie: Barcellona, Borussia Dortmund, Sheriff, Lipsia, Porto, Zenit, Siviglia, Atalanta

L’Atalanta, insieme alle ‘retrocesse’ dalla Champions League, non sarà testa di serie e giocherà il ritorno in trasferta. Poco male per Zapata e compagni che sono sicuri di un sorteggio alla loro portata. L’unico pericolo per i bergamaschi è rappresentato da Betis Siviglia e Real Sociedad, due squadre abituate a giocare in Europa, ma di caratura sicuramente inferiore a quella dei ragazzi di Gasperini.

Sorteggio Playoff di Europa League

Ore 13.15 – Sono iniziati i sorteggi, di seguito gli accoppiamenti:

Siviglia-Dinamo Zagabria

Atalanta-Olympiakos

Lipsia-Real Sociedad

Barcellona-Napoli

Zenit-Real Betis

Borussia Dortmund-Rangers

Sheriff-Braga

Porto-Lazio