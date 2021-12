Sorteggio Champions League LIVE, si riparte dopo l’annullamento: le nuove avversarie di Juventus e Inter

13 Dicembre 2021 14:47

Dopo il primo annullamento, viene nuovamente effettuato il sorteggio di Champions League: ecco le avversarie di Juventus e Inter

Quel che è successo ha del clamoroso. Il sorteggio di Champions League effettuato alle 12:00 di quest’oggi è stato annullato. L’Atletico Madrid ha fatto ricorso all’UEFA per un’irregolarità che ha portato a invalidare gli accoppiamenti da poco sorteggiati. Le italiane masticano amaro: la Juventus aveva beccato lo Sporting Lisbona, all’Inter era toccata l’Ajax, due avversarie ostiche ma ampiamente alla portata di bianconeri e nerazzurri. Alle 15:00 del pomeriggio odierno si riparte, sperando che questa volta non ci siano intoppi e che la sorte possa assistere le squadre italiane.

Le squadre in prima e in seconda fascia

1ª Fascia: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille, Juventus

La Juventus è presente in prima fascia, fra le teste di serie insieme alle vincenti dei rispettivi gironi. I bianconeri eviteranno al primo turno le big inglesi e non potranno pescare l’Inter. Il Salisburgo sarebbe la squadra più abbordabile, Benfica, Sporting e Villarreal 3 squadre ostiche ma alla portata. Complicati gli accoppiamenti con PSG e Atletico Madrid. In ogni caso i bianconeri giocheranno il ritorno in casa.

2ª Fascia: PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salisburgo, Chelsea

Secondo posto nel girone e seconda fascia per l’Inter. I nerazzurri rischiano un sorteggio complicato vista la caratura delle squadre nell’urna. Il Lille è la squadra più abbordabile, l’Ajax è sicuramente una squadra da non sottovalutare, ma di caratura inferiore alle big inglesi e al Bayern Monaco. Lautaro e compagni non potranno pescare Real Madrid e Juventus e giocheranno il ritorno in trasferta.

Gli ottavi di Champions League