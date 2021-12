Sorteggio Champions League, la Juventus pesca lo Sporting, per l’Inter c’è l’Ajax: sfide affascinanti ma alla portata

13 Dicembre 2021 12:21

Champions League, la Juventus pesca lo Sporting, l’Inter giocherà contro l’Ajax: due sfide affascinanti ma alla portata

Conclusi i gironi è tempo di pensare alla fase eliminatoria della Champions League 2021-2022. Delle quattro italiane ai blocchi di partenza, soltanto due sono riuscite a superare i rispettivi raggruppamenti: la Juventus ha concluso al primo posto il proprio girone, superando il Chelsea (fermato dallo Zenit) nell’ultima partita utile; l’Inter si è invece accontentata del secondo posto, lasciando per strada punti pesanti nel doppio confronto con il Real Madrid. I bianconeri saranno dunque inseriti nella prima fascia, l’Inter invece rischia un sorteggio più complicato partendo dalla seconda fascia.

Le squadre in prima e in seconda fascia

1ª Fascia: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille, Juventus

La Juventus è presente in prima fascia, fra le teste di serie insieme alle vincenti dei rispettivi gironi. I bianconeri eviteranno al primo turno le big inglesi e non potranno pescare l’Inter. Il Salisburgo sarebbe la squadra più abbordabile, Benfica, Sporting e Villarreal 3 squadre ostiche ma alla portata. Complicati gli accoppiamenti con PSG e Atletico Madrid. In ogni caso i bianconeri giocheranno il ritorno in casa.

2ª Fascia: PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salisburgo, Chelsea

Secondo posto nel girone e seconda fascia per l’Inter. I nerazzurri rischiano un sorteggio complicato vista la caratura delle squadre nell’urna. Il Lille è la squadra più abbordabile, l’Ajax è sicuramente una squadra da non sottovalutare, ma di caratura inferiore alle big inglesi e al Bayern Monaco. Lautaro e compagni non potranno pescare Real Madrid e Juventus e giocheranno il ritorno in trasferta.

Gli ottavi di Champions League