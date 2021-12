Soroptimist Reggio Calabria appoggia la campagna “Orange the World” contro la violenza sulle donne

3 Dicembre 2021 12:38

Il Soroptimist Reggio Calabria e “Orange the World”: sedici Giorni di Attivismo contro La Violenza sulle Donne – 25 Novembre/10 Dicembre

Anche quest’anno il Soroptimist International d’Italia sostiene la campagna internazionale “Orange the World” Sedici Giorni di Attivismo – dal 25 Novembre, giornata contro La Violenza sulle Donne, al 10 Dicembre, giornata mondiale dei Diritti Umani e Soroptimist Day. La campagna è promossa da UN Women, Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

Il Soroptimist Club di Reggio Calabria, presieduto da Olga Spanò, nell’ambito delle iniziative programmate a livello internazionale, ha promosso alcune azioni incisive e congiunte con le Istituzioni.

In occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ha programmato un incontro con gli studenti dell’Istituto Tecnico “R. Piria” sul tema “Violenza intrafamiliare ed in particolare violenza assistita”. Dopo il saluto della Dirigente Dott.ssa Annarita Galletta e della Presidente del Club, ha relazionato la Dr.ssa Giovanna Campolo, Neuropsichiatra già Past President. In apertura dell’incontro e’ stato proiettato un video particolarmente emozionante su Chiara, studentessa, ed Emanuela, mamma di una studentessa, entrambe vittime di violenza di genere, alle quali lo stesso Istituto ha intitolato due aule.

La dott.ssa Campolo ha tenuto viva l’attenzione illustrando la tematica con esempi concreti, inducendo i ragazzi alla riflessione e a interagire con interventi pertinenti.

Su richiesta del Club, sono stati illuminati in arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza di genere:

– il Castello Aragonese alla presenza della Presidente del Club, di alcune socie nonché delle Assessore Giuseppina Palmenta e Rosanna Scopelliti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale che ha dato il patrocinio morale;

– il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, presso il quale il Club ha realizzato la “Stanza tutta per sé”, un luogo confortevole che agevoli le donne nella denuncia della violenza di cui sono vittime;

– la Corte d’Appello, presieduta dal Dott. Luciano Gerardis.

Inoltre, i Clubs Soroptimist di Reggio Calabria e di Palmi congiuntamente, con la collaborazione di Federfarma Reggio Calabria, distribuiscono, presso le farmacie della città e di tutta la provincia, 32.000 buste per la pubblicizzazione del 1522, numero telefonico istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità per favorire l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

Ed ancora, per sostenere la campagna “Orange the World”, anche quest’anno il Soroptimist Reggio Calabria affianca l’associazione femminile Confagricoltura Donna Calabria con l’acquisto delle “Clementine Antiviolenza”che sarà possibile direttamente on-line, collegandosi a: Clementine Antiviolenza | Vendita Online | Tenuta Morano. L’iniziativa è nata nel 2013 dopo la tragedia di cui fu vittima Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro massacrata dall’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari.

Il ricavato è devoluto da Confagricoltura Donna ai Centri antiviolenza D.i.Re. attivi sul territorio italiano. Il club Di Reggio contribuisce acquistando le clementine da donare alle mense dei bisognosi. Tre gli obiettivi del progetto:

sensibilizzare l’opinione pubblica al problema della violenza contro le donne;

sostenere l’imprenditoria femminile calabrese;

donare un supporto economico ad associazioni e centri antiviolenza, che svolgono un’azione di contrasto del fenomeno della violenza a danno delle donne.

Il contrasto alla violenza di genere è, nei suoi molteplici e complessi aspetti, sempre al centro della riflessione e dell’azione del Soroptimist, per creare maggiore consapevolezza sia in chi la subisce sia in chi la esercita.