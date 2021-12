Soppressione linea diretta Pettineo-Messina, Elvira Mata: “cittadini devono essere liberi di spostarsi, interverrò con l’assessore Falcone”

29 Dicembre 2021 17:58

Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, sottolinea il suo dissenso verso la notizia della possibile sospensione del collegamento diretto via pullman tra Pettineo e Messina

“Ci auguriamo che non corrisponda al vero la notizia secondo cui l’azienda di trasporti Interbus intende sopprimere, dal 3 gennaio prossimo, il collegamento diretto via pullman tra Pettineo e Messina, escludendo dai trasporti un considerevole numero di passeggeri dei Nebrodi che devono raggiungere il capoluogo”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. “E’ impensabile soltanto ipotizzare – aggiunge – che gli utenti per arrivare a Messina possano essere lasciati alla stazione ferroviaria di Santo Stefano di Camastra, dove poi dovrebbero attendere il primo treno diretto a Messina. I siciliani – prosegue Amata – devono poter avere il diritto di spostarsi liberamente, a maggior ragione coloro che vivono in territori più disagiati. Per questa ragione – conclude – mi farò parte diligente con l’assessore marco falcone affinché si possa risolvere in tempi brevi questo problema con Interbus”.