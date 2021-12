Prevenzione e sicurezza in montagna: il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria fornisce le regole degli sport outdoor di montagna in ambiente innevato

4 Dicembre 2021 11:52

L’appello da parte del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria a tutti i frequentatori della montagna

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, invita alla massima prudenza tutti gli appassionati degli sport outdoor di montagna in ambiente innevato. L’appello è rivolto a tutti frequentatori della montagna che si approcciano ad escursioni sulla neve ma, in particolar modo, a coloro che si avventurano per la prima volta o con poca esperienza. Massima prudenza su tutti gli itinerari, anche quelli più familiari, ricordarsi di avvertire qualcuno della vostra destinazione e calcolate bene la durata dell’itinerario (nei mesi invernali le ore di luce sono poche).

Controllate sempre prima di preparare l’escursione le previsioni meteo, le allerte ed il bollettino neve-valanghe. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria mette a vostra disposizione tutte queste notizie che troverete sul nostro sito web www.sasc.it e sul nostro canale Telegram (iscrizione nella homepage del nostro sito). Adoperare sempre abbigliamento e calzature adeguate ed equipaggiamento da neve/ghiaccio e portare sempre nello zaino un telo termico. Attenzione alle scivolate sul ghiaccio a qualsiasi quota. Inoltre, consigliamo vivamente tutti i soci CAI a scaricare l’app GEORESQ, per loro gratuita, strumento preziosissimo ed utilissimo come sistema di allarme in caso di pericolo e richiesta di soccorso.