Covid, Sileri ottimista: “sarà l’ultimo Capodanno in queste condizioni, ora il virus è più leggero”

29 Dicembre 2021 15:44

Secondo Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, questo sarà l’ultimo Capodanno con il Covid: il virus è più leggero e aumenta il numero dei vaccinati

Questo sarà l’ultimo Capodanno con il Covid. Ce lo auguriamo vivamente tutti, ma lo afferma con cauto ottimismo Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute del governo Draghi. Intervenuto ai microfoni del programma “L’aria che tira”, in onda su La7, Sileri ha sottolineato come ci si trovi davanti a un virus probabilmente più leggero e che i numeri evidenzino meno ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva: “credo che sarà l’ultimo capodanno che avremo con questo virus: non voglio essere troppo ottimista, ma credo che davvero ci siamo e basta guardare i numeri. Lo scorso anno i positivi erano molti di meno ma era un’altra variante, ma i posti in terapia intensiva erano largamente superiori. Abbiamo un vaccino e un virus probabilmente più leggero“.