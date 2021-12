Perchè a Messina si dice: “spassu i fora e triulu i casa”? Il proverbio per chi cambia faccia appena mette piede fuori da casa

9 Dicembre 2021 18:33

Il significato del detto messinese “Spassu i fora e triulu i casa”: il proverbio che calza a pennello per quelle persone che tendono a cambiare comportamento a seconda delle situazioni

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti“. Una citazione di Luigi Pirandello che non passa mai di moda. Quante volte nella vita ci siamo trovati ad avere a che fare con persone dal comportamento ambiguo, dall’umore variabile, in grado di cambiare completamente a seconda delle situazioni? Nella cultura siciliana esiste un proverbio fatto a posta per loro. A seconda della latitudine geografica dell’isola cambia qualche termine (il significato è identico), per esempio a Messina si dice: “spassu i fora e triulu i casa“. Tradotto letteralmente: “divertente fuori, lamentoso/piagnucolone dentro casa“.

Questa frase viene utilizzata per indicare quelle persone che fuori casa sono divertenti, allegre e simpatiche, ma dentro casa sono una vera e propria seccatura. Vi sarà capitato di vedere magari un giovane che con la propria famiglia tiene costantemente il broncio e risponde duramente ai propri genitori, ma poi con gli amici ride e scherza come se nulla fosse; oppure qualcuno che si lamenta costantemente con il proprio partner, ma quando è fuori con colleghi e amici non mostra alcun segno di insofferenza. Ecco, sono i classici “spassu i fora e trilu i casa!“.