19 Dicembre 2021 16:01

Sicilia, Siracusano e Amata: “fondamentale sostenere la Banca del latte umano donato, una realtà importantissima, presente in tutto il Paese, che va sponsorizzata e aiutata con grande convinzione”

“Per un bimbo appena nato o nei primi mesi della sua vita il latte materno è il nutrimento ideale, ma per tanti bambini – soprattutto per quelli nati prematuramente o per quelli purtroppo colpiti da determinate patologie – è da considerarsi un vero e proprio supporto terapeutico, praticamente insostituibile”. Lo affermano in una nota congiunta Matilde Siracusano, deputata nazionale di Forza Italia, ed Elvira Amata, deputata regionale di Fratelli d’Italia. “Per questo è fondamentale sostenere la Banca del latte umano donato, una realtà importantissima, presente in tutto il Paese, che va sponsorizzata e aiutata con grande convinzione. Questa forma di solidarietà non è ancora molto conosciuta, anche se sono davvero tante le mamme che, durante l’allattamento, decidono di donare parte del proprio latte. Dobbiamo far nostra questa opportunità, e diffondere il più possibile un messaggio di speranza e amore. Ieri a Messina una bella iniziativa proprio per questa nobile battaglia, una serata tra solidarietà e spettacolo. Il Teatro Vittorio Emanuele ha ospitato il Gala Blud, una serata speciale dedicata alla raccolta fondi per sostenere la Banca del latte umano donato. Sul palco tante personalità – l’attore e regista Ricky Tognazzi, l’attrice Simona Izzo, la giornalista Rosanna Lambertucci, il comico Manlio Dovì, il cantautore Mario Incudine – per uno show promosso dall’associazione ‘Gala Blud and friends, amici della Banca del Latte Umano Donato’ in collaborazione con l’Unità di Neonatologia del Policlinico di Messina. I proventi della serata saranno destinati alla Banca del latte. Dobbiamo agire, come politici a livello nazionale e regionale e come semplici cittadini, per fare in modo che tutto ciò possa essere permanente, per rendere sempre più strutturata una realtà importante per tante mamma e per tanti bimbi”, conclude.