“Sì Sì Vax” la canzone dei virologi Pregliasco, Bassetti e Crisanti: stonature, trash e… vaccino anche ai Re Magi [VIDEO e TESTO]

“Sì Sì Vax”, la canzone dei virologi Pregliasco, Bassetti e Crisanti: stonature e trash rendono il video virale sui social, ma non mancano le polemiche

“Sì Sì Sì, Sì Sì Vax, vacciniamoci!“. I virologi Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti e Andre Crisanti hanno cantato una canzone natalizia in favore della vaccinazione. No, non è uno scherzo. Tre fra i massimi esperti della medicina italiana, in prima linea nella lotta alla pandemia di Covid, hanno interpretato il testo della canzone che invita a “non baciare i nonni” e “mangiare il panettone per poi fare l’iniezione“. La fiera del trash e dell’imbarazzo. Pregliasco particolarmente ispirato, con tanto di penna per tenere il tempo durante le strofe; Bassetti concentrato sull’interpretazione, il più lineare, ma anche il meno espressivo; Crisanti il vero jolly del gruppo, solo poche frasi, ma dal grande significato metaforico e dal forte impatto uditivo come “per il calo dei contagi, dosi anche ai Re Magi“.

Il video è stato trasmesso da “Un giorno da pecora” su Rai Radio Uno, ma è ben presto diventato virale sui social fra tante polemiche. Diversi i commenti negativi degli utenti: “Questo è il livello degli ‘esperti‘”, “Mi è venuta voglia immediata di una dose. Quella sbagliata“. “Non volevo crederci. Vorrei non averli mai visti“, “Mi auguro sia un fake, contrariamente sono da Tso“.

Testo “Sì Sì Vax”

Sì Sì Sì, Sì Sì Vax, vacciniamoci!

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Sì Sì Sì, Sì Sì Vax, vacciniamoci!

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

Felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l’iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Sì Sì Sì, Sì Sì Vax, vacciniamoci!

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Sì Sì Sì, Sì Sì Vax, vacciniamoci!

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Sì Sì Sì, Sì Sì Vax, vacciniamoci!

Per il calo dei contagi

Dosi anche ai Re Magi

Sì Sì Sì, Sì Sì Vax, vacciniamoci!

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu