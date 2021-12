Settore cosmetico tra incertezze e varie sfide

24 Dicembre 2021 10:40

Il mondo cambia gradualmente, passiamo dall’oggi al domani a nuovi modelli e stereotipi, senza accorgerci. Pensa a come oggi diamo per scontato un livello di tecnologia che dieci anni fa sarebbe sembrato straordinario. Tuttavia, nell’intervallo 2020-2021, il cambiamento è avvenuto molto più velocemente. La pandemia da Covid-19 ha capovolto il modo di vivere, portando incertezze per quanto riguarda il futuro. Tutto appare completamente diverso: la cultura, l’economia e la vita sociale in generale.

Lavorare da casa è la norma, non l’eccezione. Gestire un’attività di successo è ancora più difficile che mai. Anche il modo in cui interagiamo, comunichiamo e facciamo acquisti si è capovolto. Di conseguenza le aziende di tutti i tipi devono affrontare sfide senza precedenti. Tuttavia, nel settore cosmetico le incertezze sono legate alle sfide del mercato globale, ai costi delle materie prime e alle complessità di pianificazione. Le opportunità sono legate alla situazione in rapida evoluzione dell’e-commerce, che si stima una crescita del +29,7% rispetto al 2020.

I cambiamenti nel settore dell’e-commerce stanno avvenendo sotto i nostri occhi. Lo sviluppo digitale è alla base della crescita costante dell’e-commerce, permettendo una facile gestione dello spazio vendita online. Grazie alle tecnologie innovative, l’e-commerce succede molti settori. Un vivido esempio è il negozio online MAKEUP, che negli ultimi due anni ha ampliato l’assortimento, proponendo sul mercato italiano una vasta gamma di oltre 100 mila prodotti, che va dai cosmetici per lo skincare, alla profumeria, vari accessori di bellezza e integratori alimentari.

L’anno 2021 nel settore della cosmetica è iniziato con una positiva crescita degli indicatori economici, ciò dimostra che sono state individuate le sfide e le nuove abitudini di acquisto dei consumatori. Le previsioni per il 2021 pronosticano una crescita del 10,4% dei fatturati, di cui +8,1% della domanda interna e l’aumento delle esportazioni del +14.

Il canale dell’acconciatura professionale, ha registrato un aumento del 18,4% nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La profumeria + 30,7%, comunque registra vendite fluttuanti e incompatibili con alcune previsioni. In ogni caso, ha avuto un’ottima crescita, sostenuta anche dalle vendite promozionali. I centri estetici hanno registrato una crescita del 9,1% nel primo semestre, da qui si nota che i consumatori tendono a tornare alle precedenti abitudini, però molte piccole imprese, che conducevano questo tipo di attività, hanno chiuso in seguito ai mancati ricavi nel periodo del lockdown. L’erboristeria registra +16,3% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il canale farmacia + 6%. La grande distribuzione, che rappresenta il 42,5% del mercato cosmetico italiano, registra una crescita di solo l’1,5 %.

Il mercato ha mantenuto alte le vendite dei prodotti per igiene e la cura personale. Però è rallentata la popolarità degli igienizzanti mani e quelli per il haircare, prodotti che hanno portato i maggiori ricavi nel periodo del lockdown. Tra le opportunità si rilevano i nuovi spazi commerciali grazie agli infiniti vantaggi dell’evoluzione tecnologica, ai corrieri internazionali in grado di spedire in tutto il mondo e alla comunicazione mirata sui social media.