Serie D girone I, i risultati della 15ª giornata: la Cittanovese ferma il Lamezia. La nuova classifica

8 Dicembre 2021 16:51

La Serie D in campo nel giorno dell’Immacolata: il racconto della 15ª giornata del girone I e la classifica aggiornata

Serie D in campo il giorno dell’Immacolata. Turno quasi a metà nel girone I, per via delle gare di Rende, Cava de’ Tirreni e Troina non giocate. Cavese-Fc Messina non disputata per via della rinuncia dei peloritani: si va verso il 3-0 a tavolino e, alla seconda rinuncia, all’esclusione dal campionato. Dopo le dimissioni in settimana del presidente Arena, tanti calciatori hanno scelto la strada dello svincolo. Baratro ad un passo. Tornando alle gare di oggi, la Cittanovese ferma sul pari casalingo la vice capolista Cittanovese. Sconfitta del San Luca in casa della Sancataldese.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 15ª GIORNATA

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE

ore 14:30

Acireale-Real Aversa 1-0

Cittanovese-Lamezia Terme 2-2

Giarre-Castrovillari 0-0

S. Agata-Paternò 0-0

Sancataldese-San Luca 1-0

Santa Maria Cilento-Licata 3-1

Trapani-Portici 2-0

Troina-Biancavilla POSTICIPATA

Rende-Gelbison POSTICIPATA

Cavese-FC Messina POSTICIPATA

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 33 LAMEZIA TERME 32 CAVESE 28 PATERNO’ 28 ACIREALE 27 SANTA MARIA CILENTO 26 LICATA 23 CITTANOVESE 22 REAL AVERSA 21 PORTICI 18 SANT’AGATA 17 TRAPANI 17 SAN LUCA 16 RENDE 16 CASTROVILLARI 13 SANCASTALDESE 13 FC MESSINA 8 GIARRE 7 TROINA 7 (penalizzazione iniziale di -6) BIANCAVILLA 6

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (16ª GIORNATA)

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 14:30