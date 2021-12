Covid e Serie B, ecco la decisione: rinviate le due giornate del 26 e 29 dicembre. Tutti i dettagli

23 Dicembre 2021 12:07

E’ arrivata la decisione della Serie B dopo i numerosi casi Covid: rinviate le giornate del 26 e 29 dicembre

Ben 9 club su 20, in Serie B, alle prese con il Covid: c’è il focolaio alla Spal, i numerosi contagi in casa Monza e poi altri casi riscontrati tra Alessandria, Ascoli, Pordenone, Lecce, Pisa, Como e Vicenza. Da giorni, per questo, si riflette sulla possibilità di interrompere momentaneamente il campionato, rinviando i due turni previsti nella sosta natalizia, ovvero quelli del 26 e del 29 dicembre, che anticipano la sosta dei primi 15 gennaio.

La decisione è arrivata, come già ampiamente annunciato, nell’Assemblea di Lega svoltasi questa mattina (inizio ore 9:30), con la partecipazione di tutte e 20 le società cadette. Si è andati avanti per votazione e si è scelta una via omogenea che provasse a non penalizzare nessuno. Anche se, come riportato dal Corriere dello Sport, ai club intenzionati a fermarsi si sono contrapposti quelli contrari, tra cui – sempre secondo il famoso quotidiano romano – ci sarebbe anche la Reggina. Alla fine però si è optato, come verificato dalla nostra redazione, per il rinvio delle due giornate – 26 e 29 dicembre – in cui la Reggina sarebbe stata impegnata con Brescia al Granillo e Monza in trasferta. Quest’ultima sfida, al di là della decisione odierna, sarebbe comunque stata rinviata perché l’Ats Brianza ha bloccato le attività della squadra di Stroppa proprio fino al 29 dicembre.