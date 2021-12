Serie B, altro rinvio per Covid: non si gioca Lecce-Vicenza. E la Lega si riunisce per valutare la situazione

20 Dicembre 2021 19:57

Altra gara di Serie B rinviata causa Covid: Lecce-Vicenza, che si sarebbe dovuta giocare questa sera, è stata infatti posticipata

Dopo Monza-Benevento di sabato, un’altra gara di Serie B è stata ufficialmente rinviata causa Covid: si tratta di Lecce-Vicenza, che si sarebbe dovuta giocare questa sera. “La Lega B prende atto – si legge – della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce, avente ad oggetto “Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento”, con la quale il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha disposto per i salentini “la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso COVID positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 22/12/2021, ha disposto il rinvio della gara Lecce-L.R.Vicenza, programmata per lunedì 20 dicembre, ad altra data”.

Proprio per questo motivo, la Lega B ha deciso di riunirsi per valutare la situazione. Convocata un’Assemblea in videoconferenza per giovedì 23 dicembre alle ore 9.30. “All’ordine del giorno – si legge nella nota ufficiale – Emergenza COVID-19: valutazioni e determinazioni conseguenti”.