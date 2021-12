Serie B, la protesta degli ultras del Pisa contro il Super Green Pass: “fino al 15 gennaio lasciamo lo stadio vuoto”

11 Dicembre 2021 11:55

Gli ultras del Pisa protestano contro il Super Green Pass: i tifosi toscani non seguiranno la squadra allo stadio fino al 15 gennaio

La squadra in vetta alla Serie B resterà senza tifosi. No, non è una sorta di contestazione contro la società, la colpa è del Super Green Pass. I tifosi del Pisa hanno comunicato la loro netta presa di posizione, di certo sofferta, ma “di principio”, come sottolineano in un comunicato diffuso attraverso i social: fino al 15 gennaio (giorno in cui verrà rivisto il Decreto), gli ultras toscani non seguiranno la squadra allo stadio a causa delle limitazioni imposte a quei tifosi che, non essendo vaccinati, non possono più entrare in stadi e palazzetti.

“Sono oramai trascorsi quasi due anni dall’inizio della pandemia e non siamo mai entrati nel merito delle misure restrittive adottate per contrastarla. Però, stavolta, con l’introduzione del Super green pass si limita uno dei punti cardine alla base del nostro vivere lo stadio: l’aggregazione. E questo, per il nostro modo di essere, la nostra mentalità, la nostra coerenza, non possiamo accettarlo. – si legge nel comunicato a firma dei gruppi Sconvolts e Wanderers – Lo stadio, nonostante sia un luogo ALL’APERTO non è accessibile ai possessori dell’esito negativo del tampone. Il divieto ad “alcuni” di poter accedere sugli spalti ci ha spinti, quindi, a prendere una decisione: quella di non essere presenti all’interno degli stadi nelle prossime quattro partite di campionato (ovvero fino al 15 Gennaio, data nella quale verrà rivisto il decreto, poi si vedrà…). E con “alcuni” non intendiamo solo le persone all’interno dei nostri gruppi ma chiunque voglia accedere allo stadio. Per noi conta il ‘principio’. E non vorremmo nemmeno che questa decisione venisse interpretata come: ‘se non sono entrati vuol dire che sono a favore dei novax’. Niente di tutto questo!!!”.