Serie B, come cambia la classifica dopo Lecce-Reggina: gli amaranto restano a metà graduatoria

4 Dicembre 2021 18:26

La classifica di Serie B aggiornata dopo Lecce-Reggina

La Reggina resta a metà classifica, il Lecce vola in vetta momentanea. Questo dice la classifica dopo la gara tra giallorossi ed amaranto conclusasi sul 2-0 per i locali. Quarto stop di fila per la squadra di Aglietti, che attualmente ha l’obbligo di guardare più dietro che davanti.

RISULTATI SERIE B 16ª GIORNATA

VENERDI’ 3 DICEMBRE

ore 20:30

Perugia-Vicenza 1-0

SABATO 4 DICEMBRE

ore 14:00

Benevento-Pordenone 2-1

Cosenza-Cremonese 0-2

Crotone-Spal 1-2

Frosinone-Ternana 1-1

ore 16:15

Lecce-Reggina 2-0

DOMENICA 5 DICEMBRE

ore 14:00

Ascoli-Parma

Como-Pisa

ore 16:15

Brescia-Monza

ore 20:30

Alessandria-Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 31 Brescia 30 Pisa 29 Benevento 28 Cremonese 26 Monza 25 Ascoli 25 Perugia 25 Frosinone 25 Cittadella 22 Reggina 22 Ternana 22 Como 21 Spal 20 Parma 18 Cosenza 15 Alessandria 14 Crotone 8 Vicenza 7 Pordenone 7

PROSSIMO TURNO (17ª GIORNATA)

VENERDI’ 10 DICEMBRE

ore 18:00

Cremonese-Crotone

ore 20:30

Ternana-Benevento

SABATO 11 DICEMBRE

ore 14:00

Cittadella-Ascoli

Monza-Frosinone

Pordenone-Cosenza

Spal-Brescia

ore 16:15

Pisa-Lecce

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 14:00

Parma-Perugia

ore 16:15

Vicenza-Como

ore 20:30