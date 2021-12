Serie B, ipotesi rinvio due giornate per Covid: la posizione della Reggina. De Lillo: “tamponi ai vaccinati? Non sono d’accordo”

21 Dicembre 2021 12:52

La Lega di Serie B si riunirà il 23 dicembre e discuterà dell’eventuale spostamento delle prossime due giornate in cadetteria: nel frattempo il General Manager Fabio De Lillo ha illustrato la posizione della Reggina in merito

Sono già state rinviate due partite di Serie B causa Covid: Benevento-Monza e Lecce-Vicenza, quest’ultima che si sarebbe dovuta svolgere ieri sera ma che non si è disputata per i due positivi in casa salentina. Tra due giorni, il 23, la Lega si riunirà però in Assemblea per discutere il da farsi. E, tra le indiscrezioni, emerge l’ipotesi del rinvio di due giornate, quelle previste tra 26 e 29 dicembre, ultima di andata e prima di ritorno. Potrebbero essere incastrate durante la sosta dei primi 15 giorni di gennaio, ma è proprio l’intasamento del calendario che potrebbe far riflettere la Lega su un effettivo spostamento. Anche perché la Spal ha fatto registrare 11 positivi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, e domenica 26 dicembre giocherà contro il Benevento, che già non ha disputato la sfida contro il Monza. Sempre secondo quanto scrive TMW, infatti, soprattutto per questo dovrebbe essere lontana l’ipotesi del rinvio, per il rischio di intasamento del calendario e per via dei nazionali impegnati nel proprio paese durante le varie soste del campionato di inizio 2022.

Nel frattempo, a Reggina Tv, ha detto la sua il General Manager Fabio De Lillo: “oggi (ieri, ndr) è stato fatto un Consiglio di Lega che ha determinato l’Assemblea straordinaria del 23 dove verrà discusso solamente questo argomento e le società dovranno votare per l’interruzione del campionato o meno. Io parlerò coi colleghi dirigenti per capire la posizione. La Reggina ha fatto molta attenzione, abbiamo tutelato i nostri ragazzi e, facciamo gli scongiuri, non abbiamo riscontrato casi. Per chi ci ascolta, voglio tranquillizzare: i positivi gran parte delle volte non hanno sintomi, per fortuna non siamo nella situazione dello scorso anno. I vaccini, a maggior ragione nei calciatori, che sono giovani, non portano gravi problemi. Non si sta rivivendo l’incubo di un anno fa”.

Poi il dirigente amaranto ha voluto commentare l’ipotesi dei tamponi ai vaccinati per accedere allo stadio: “rispondo da operatore sanitario e dico che è un segnale in controtendenza. Alle persone si è detto di vaccinarsi per stare tranquilli e ora gli si chiede di farsi il tampone, facendo passare il messaggio che la vaccinazione non è mai accaduta e mettendo sullo stesso piano vaccinati e non”.