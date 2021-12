Serie A Futsal, finale di 2021 amaro per il Polistena: il Manfredonia vince 1-4 lo scontro salvezza

28 Dicembre 2021 21:44

Il Polistena dura solo un tempo, poi si scioglie nella ripresa: Manfredonia passa 1-4 a Lazzaro e vince un importante scontro salvezza

Dopo la pausa natalizia torna in campo la Serie A di Futsal con le gare valevoli per la 14ª giornata. Ultimo match del 2021 per la Cormar Futsal Polistena che spera di fare un regalo di Natale, con un po’ di ritardo, ai propri tifosi. Match delicatissimo quello contro Manfredonia, avversaria diretta nella lotta per evitare la retrocessione. Classico match in cui i 3 punti hanno un peso specifico ben superiore.

Nel primo tempo il Polistena parte subito forte, ma la porta del Polivalente Bruno Attinà di Lazzaro sembra stregata per Urio che prima prende una clamorosa traversa su punizione, poi fallisce due occasioni a tu per tu con il portiere avversario Moretti. Per Manfredonia il più pericoloso è Boaventura che nel finale prima spara alto da buona posizione, poi impegna Martino che prende anche un colpo al volto e, vista la cessione di Parisi, permette l’esordio in Serie A del giovane Multari per qualche secondo. Il punteggio non si sblocca e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa dopo 1 minuto e 39 secondi di gioco, Cutrignelli trova la rete che sblocca la gara e che dà il sorprendente vantaggio ai pugliesi. Il Politstena prova a reagire con le sfuria te di Vinicius, Aricidiacone e Diogo che però non danno i risultati sperati. Più fortunato il Manfredonia che con Boutabouzi che beffa Martino sul proprio palo. Poco dopo “L’imperatore” Adriano Foglia firma il tris chiudendo un bel triangolo. Momento nero per il Polistena che centra un’altra traversa, questa volta con Arcidiacone. Il Polistena ci prova con il power play e mette in difficoltà anche l’arbitro: prima un tocco di mano in area non fischiato, poi un contatto su Arcidiacone che porta al penalty. Dal dischetto Creaco però si fa ipnotizzare da Moretti. La rete che sembra riaprire la gara arriva Arcidiacone, l’ultimo a mollare, ma la gioia del momentaneo 1-3 è stata spenta da una doccia gelata firma da Caruso con una strepitosa conclusione da campo a campo. Finisce 1-4 per Manfredonia che ottiene il secondo successo consecutivo, crisi nera per il Polistena alla 5ª sconfitta nelle ultime 5 gare.