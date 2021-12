Serie A Futsal, un Polistena cuore e grinta si arrende 4-0 ai Campioni d’Italia di Pesaro in diretta nazionale su Sky

12 Dicembre 2021 20:11

Il Polistena ci mette cuore e grinta ma si arrende al talento dei Campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro: Fortini e compagni passano 4-0 alla Sky Arena

Appena 3 punti nelle ultime 5 giornate, frutto di una sola vittoria e 4 sconfitte. Uno score davvero poco invidiabile quello della Cormar Futsal Polistena che torna in campo alla ricerca dell’amalgama migliore dopo le ultime mosse di mercato e magari anche del colpaccio. Va detto, non sono queste le gare che i calabresi devono vincere, ma possono essere quelle dello ‘switch’ che cambia una stagione. Calabresi per la prima volta alla Sky Arena di Salso Maggiore, in diretta su Sky Sport, contro i campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro. La formazione marchigiana è attualmente seconda in classifica a -7 da Padova (con una gara in più) che nelle ultime 2 partite ha raccolto solo un punto. Borruto e compagni hanno tutta l’intenzione di accorciare in classifica e fare bella figura in diretta nazionale. Ai reggini l’arduo compito di rovinargli i piani.

L’atmosfera della Sky Arena parla da sola. Il Polistena scende bene in campo, compatto e quadrato. Il talento dei Campioni d’Italia è chiaramente superiore, ma i reggini compensano il gap con la grinta e l’attenzione difensiva. A 12’58” dal termine però ci si può solo alzare in piedi ad applaudire: Fortini riceve da corner e al volo scarica un siluro sotto la traversa della porta difesa dall’incolpevole Martino. I reggini incassano il colpo, ma non si lasciano abbattere. Davanti Creaco e Arcidiacone provano a farsi pericolosi ma Pesaro risponde con una conclusione di Bolo che si stampa sulla traversa. Il primo tempo finisce 1-0 anche grazie agli ottimi interventi di Martino.

Nella ripresa il copione non cambia, ma il Polistena si fa pericoloso con 2 squilli da fuori di Diogo. Ma Pesaro raddoppia subito dopo: passaggio illuminante di Honorio sul quale Canal non arriva a deviare, il suo movimento però inganna Martino che viene beffato. Il Polistena continua a giocare e si affida ai piedi di Creaco che apre per Arcidiacone in transizione: gran risposta di Espindola. A 12’28” dal termine arriva il tris di Pesaro: assist di suola di Borruto che libera la punta di Fortini che trova la doppietta personale. La Cormar Futsal Polistena prova il tutto per tutto con Richichi portiere di movimento, ma subisce il 4° gol: Vinicius tira da fuori, respinge Espindola sui piedi di Taborda che batte direttamente a rete da un campo a l’altro, trovando la porta sguarnita. La rete che chiude definitivamente i giochi.