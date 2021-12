Sergio Aguero si ritira a causa dell’aritmia cardiaca. “El Kun” in lacrime: “ho fatto di tutto per evitarlo, ma devo dire addio”

15 Dicembre 2021 12:47

Sergio Aguero ufficializza il proprio ritiro dal calcio a causa dell’aritmia cardiaca maligna riscontrata durante Barcellona-Alaves

Alla fine è arrivata l’ufficialità: Sergio Aguero si ritira. Da diverse settimane la notizia era ormai nell’aria, il calciatore ha voluto vagliare ogni possibilità, ascoltare ogni consulto medico, ma non ha ricevuto risposte a sostegno della sua volontà di provare a definirsi ancora un calciatore. “El Kun” lascia il calcio a 33 anni a causa di un’aritmia cardiaca maligna accusata durante la sfida fra Barcellona e Alaves. In campo a 15 anni, l’esordio 18 anni fa con l’Independiente, i gol e i trionfi con il Manchester City e i pochi mesi al Barcellona triste capitolo finale della sua carriera. Aguero lascia da miglior marcatore della storia del City con 260 gol totali, 184 dei quali in Premier League che gli valgono il titolo di miglior realizzatore straniero. Cinque le Premier League in bacheca (2011-2012, 2013-2014, 2017-2018, 2018-2019 e 2020-2021), sei Coppe di Lega (2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021), tre Supercoppe (2012, 2018, 2019) e una Coppa d’Inghilterra (2018-2019). Chiude senza aver vinto la Champions League, ma con la soddisfazione di essersi portato a casa una Copa America (2021) che sembrava stregata per la sua Argentina.

Nella conferenza stampa prevista per la mattinata odierna, Aguero ha dichiarato: “questa conferenza è per comunicarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio. È un momento molto difficile, però sono felice della decisione che ho preso per il bene della mia salute. Ho preso la decisione 10 giorni fa. Ho fatto di tutto per vedere se c’era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte. Le cose succedono per una ragione. Grazie al club che mi ha accolto benissimo, a chi è oggi qui che mi è sempre stato vicino. Alla mia famiglia, alla mia Nazionale. Credo di aver preso la decisione giusta, ho cercato di fare il possibile per aiutare i miei compagni a vincere. Grazie ancora a chi mi ha aiutato a crescere negli anni. Lascio a testa alta. Non so ancora cosa succederà nel futuro, ma so di avere al fianco gente che mi vuole bene. Grazie anche ai giornalisti, ai tifosi di tutti i club in cui ho giocato. Porterò dentro ricordi molto belli, anche dell’ultimo periodo.

Ora mi sento bene. Le prime due settimane sono state molto dure, però quando mi sono sottoposto ai primi test fisici i medici mi hanno spiegato la situazione: c’era una possibilità molto significativa che non potessi più continuare a giocare. Ho avuto qualche settimana per digerire questa situazione. C’era qualche speranza nella mia testa, ma poi ci pensavo bene e capivo che era la decisione giusta da prendere“.