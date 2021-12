Segnalati cinghiali sulla SS106 Taranto – Reggio Calabria, la lettera di un automobilista che se l’è vista brutta

16 Dicembre 2021 23:09

Una lettera inviata all’Associazione Basta Vittime sulla SS106 lancia l’allarme sulla presenza di cinghiali sulla SS106 Taranto – Reggio Calabria

“Buonasera a tutti volevo soltanto mettere in guardia a stare attenti nel percorrere il tratto stradale del ss106 jonica che va da Torre Melissa a Cirò Marina e nell’esattezza prima dell’uscita Melissa nei pressi di Umbriatico perché questa notte verso le ore 4,40 ho fatto incidente con un cinghiale che era al centro della corsia e non ho potuto evitarlo perché la strada priva di luci non mi ha dato il tempo di evitare il sinistro. Ricordo che solo per mera fortuna e grazie al signore che mi ha guardato di nuovo ha salvato me ed i miei figli insieme a mio fratello non avendo subito nessuno danno fisico nemmeno un graffio anche se la stessa cosa non è avvenuta con la mia macchina perché il cinghiale era enorme sembrava che era un ippopotamo ma la cosa bella che dopo l’urto si è rialzato anche barcollando e si è allontanato ma dietro di lui ne è passato un altro dalle stesse dimensioni. Ringrazio la pattuglia dei Carabinieri di Cirò Marina intervenuti immediatamente sul posto, gli stessi militari ci hanno soccorso e dato manforte per il pericolo avvertito ed assistito nel miglior modo possibile anche a sprezzo del freddo gelido mattutino. Da voci poi ascoltate da più persone nei pressi dell’incidente avvenuto sono venuto a conoscenza che non sono un caso isolato in questi ultimi periodi ma ci sono stati altri incidenti. Sono contento che siamo illesi un caso strano che la ss106 non ha fatto vittime… Raccomando a tutti di fare massima attenzione!”. Con questa lettera inviata da Max Kroton all’Associazione Basta Vittime sulla SS106 è arrivato l’allarme sulla presenza di cinghiali sulla SS106.