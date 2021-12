Scuola, la proposta dei Sindaci: “Green Pass anche per studenti, così evitiamo la Dad”

19 Dicembre 2021 11:55

Non è bastato l’obbligo vaccinale per tutti i dipendenti del settore scolastico, adesso i Sindaci stanno pensando di introdurre il Green Pass anche per gli sudenti. La richiesta – inviata dal presidente dell’Ali Matteo Ricci e firmata dai sindaci di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Bergamo e Firenze – punta a scongiurare il rischio “di ritrovarci con le scuole chiuse a breve, con la didattica a distanza indistintamente per tutti i ragazzi, vaccinati e non vaccinati”. “Con il Green pass nelle scuole, prevedendo come per le altre categorie vaccino o tampone, preserveremmo la scuola in presenza e con essa un diritto costituzionale, quello dello studio e dell’istruzione”. E’ l’appello del presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane, Matteo Ricci, e sottoscritto anche dai colleghi Gualtieri, Sala, Manfredi, Lepore, Nardella.

I sindaci “credono fortemente che questa sia l’unica strada da percorrere per il futuro della scuola e dei nostri ragazzi”. Per i presidi l’obbligo del pass per gli alunni potrebbe però “comportare una compressione del diritto all’istruzione”.