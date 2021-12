Saponara, disposta la chiusura di un tratto della strada provinciale 53

10 Dicembre 2021 15:50

La III Direzione Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura della strada provinciale 53 di Saponara, dal Km. 2+000, in prossimità dell’incrocio con la Via S. Andrea in direzione mare – monte, sino al km. 2+600 circa, in località Scarcelli, in prossimità dell’incrocio con Via M. Amari in direzione monte- mare. L’interdizione avrà efficacia a decorrere dal 13 dicembre 2021 e fino al 6 marzo 2022. Il collegamento da e per il Comune di Saponara è garantito attraverso l’utilizzo della Via Kennedy. Gli interventi in corso sono inseriti nell’ambito del progetto Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 – “Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla strada provinciale 53 di Saponara”. I lavori, consegnati lo scorso 5 novembre alla ditta Costruire s.r.l. di Maletto (Ct), sono stati finanziati per un importo di 500.000 euro dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Gli interventi prevedono la ricostruzione e la regolarizzazione del corpo stradale, ove sono presenti cedimenti, la realizzazione di cunette di convogliamento delle acque meteoriche, la protezione laterale con barriere di sicurezza, la bonifica dei versanti, la collocazione di rete di protezione e l’eliminazione dei massi in fase di prossimo distacco attraverso il disgaggio.