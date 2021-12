Santo Stefano di Camastra: ruba un’auto all’interno di una proprietà privata, ladro arrestato

6 Dicembre 2021 17:23

Santo Stefano di Camastra, giovane arrestato dai Carabinieri per furto aggravato di autovettura e danneggiamento

I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato in flagranza un giovane per furto aggravato di autovettura e danneggiamento.

L’uomo, dopo essersi introdotto furtivamente all’interno di una proprietà privata in Acquedolci (ME), riusciva ad impossessarsi di un’autovettura parcata nel cortile interno e dopo avere sfondato il cancello di ingresso della proprietà, si dava alla fuga. Sono pertanto scattate le ricerche per rintracciare il ladro, allertando, attraverso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra, le pattuglie capillarmente impegnate nei servizi di controllo del territorio. Braccato dalle serrate ricerche effettuate dai Carabinieri delle Stazioni di Acquedolci e di San Fratello, l’uomo dopo aver abbandonato l’autovettura notevolmente danneggiata lungo la SS. 289, ha tentato di nascondersi nei vicini campi ma è stato individuato dai militari dell’Arma che lo hanno bloccato ed arrestato in flagranza per furto aggravato di autovettura e danneggiamento.

L’arrestato, a termine delle operazioni di rito, su disposizione dell’A.G. è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi in attesa dell’udienza di convalida. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.