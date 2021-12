Santo Stefano di Camastra, i carabinieri hanno incontrato gli anziani nel centro ricreativo “società operaia”

18 Dicembre 2021 16:12

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra (ME), hanno incontrato gli anziani nel centro ricreativo “società operaia” della Città della ceramica, per fornire loro preziosi consigli e raccomandazioni, anche attraverso la divulgazione di un opuscolo informativo creato appositamente sulle tecniche di truffa più diffuse, con alcuni suggerimenti da adottare per prevenire ma soprattutto per infondere sicurezza e fiducia alla parte più vulnerabile della società. La finalità è creare punti di contatto e rafforzare la prossimità, intercettare in anticipo il pericolo di azioni criminali. Farli sentire protetti in un ambiente sicuro, condizione fondamentale per innalzare la qualità della vita e il livello di benessere. Gli incontri avranno seguito nei prossimi giorni negli altri territori di competenza della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra.