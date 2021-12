Sant’Ilario dello Jonio: la pensione a domicilio grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri

6 Dicembre 2021 15:03

Sant’Ilario dello Jonio, 23.000 pensionati di età pari o superiore a 75 anni possono richiedere la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19

Nel piccolo comune di Sant’Ilario dello Jonio Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno consentito alla signora Teresa di ricevere direttamente a casa e in totale sicurezza il rateo pensionistico. L’anziana donna, che vive da sola nel centro della Locride, nelle settimane scorse si è rivolta ai Carabinieri del proprio comune e chiesto a domicilio la consegna della pensione evitando quindi di doversi recare nell’Ufficio Postale o in uno degli sportelli ATM presenti sul territorio.

Tramite tale accordo tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.

In base alla convenzione appena sottoscritta i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni.

L’accordo è parte del più ampio sforzo messo in atto dai due partner istituzionali ciascuno nel proprio ambito di attività, per contrastare la diffusione del Covid-19 e mitigarne gli effetti, anche mediante l’adozione di misure straordinarie volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone, ed in particolare dei soggetti a maggior rischio.

L’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane continueranno ad assicurare il servizio di erogazione e consegna al domicilio delle pensioni agli ultra settantacinquenni per l’intera durata dell’emergenza sanitaria.