BasketBall Lamezia, vittoria facile a Sant’Antimo: finisce 57-78

19 Dicembre 2021 11:32

Il Basketball Lamezia vince agilmente in trasferta a Sant’Antimo: commento e tabellino della sfida

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Partita a senso unico quella di Sant’Antimo in cui i gialloblù – ben preparati alla partita dallo staff tecnico con Coach Barilla che durante la settimana ha lavorato per evitare cali di tensione dopo la bellissima, seppur perdente, prestazione contro Caserta – mettono subito le cose in chiaro con un primo quarto consistente e solido chiuso avanti di 17 punti (12-29). Sakellariou di nuovo ai suoi livelli dalla distanza, capitan Monier a gestire bene l’attacco e la difesa a mettere pressione agli avversari, i caratteri distintivi di un buon primo quarto. Messo un buon divario, le fenici controllano il secondo e terzo quarto mantenendo sempre un divario intorno ai 20 punti (22-43 all’intervallo e 35-63 al terzo quarto) con punte anche sui 30. Buona rotazione di tutti e 12 i giocatori, sempre concentrati, con Francesco Giampà (2005) sempre più dentro le rotazioni e Conti finalmente a referto, che con il giusto approccio portano a casa la vittoria con il punteggio finale di 57-78. Merito a tutti, sia allo staff tecnico, con l’Assistente Cosentino sempre preciso nel suo lavoro di analisi, e ai giocatori per questa prima parte di stagione veramente consistente. Ora si stacca per qualche giorno per un meritatissimo riposo e per rimettere energia nelle gambe in vista di un Gennaio molto impegnativo.

SORRISO AZZURRO SANT’ANTIMO – BASKETBALL LAMEZIA 57 – 78 (12-29, 22-43, 34-63)

SORRISO AZZURRO SANT’ANTIMO: De Marca, Canestrari 2, Frattoni 10, Quaranta 10, Aldi 5, Gervasio 20, Verrazzo 2, Quaranta, Jacimovic, Misolic 8, Karac. Coach: Gattoni

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 6, Monier 8, Tartamella 8, Miscimarra, Sakellariou 23, Terreni 10, Giampà G. 4, Conti 2, Romeo 4, Giampà F. 3, Grande, Ferretti 10. Coach: Barilla Ass. coach: Lazzarotti Ass. coach: Cosentino Medico: Scardamaglia T.M.: Cordì