Santa Lucia del Mela, evento “Luci a Sud”: dall’Incostanza Duo al jazz di Ada Montellanico, proseguono eventi e spettacolo

10 Dicembre 2021 11:12

Proseguono gli eventi di “Lui a Sud”, il festival organizzzato dal Comune di Santa Lucia del Mela: ecco gli eventi da sabato 11 a sabato 18 dicembre

Continua con tanti apprezzamenti da parte del pubblico la rassegna Suoni d’Autore, curata dall’Associazione Luci a Sud e patrocinata dal Comune di Santa Lucia del Mela. Dopo il grande successo del concerto di Nino Buonocore che, accompagnato dall’elegante fisarmonica del Maestro Danilo di Paolonicola, si è esibito domenica scorsa, ancora tanti gli imperdibili appuntamenti.

Sabato 11 dicembre, dalle ore 19.30, il festival ospiterà due concerti gratuiti nella Concattedrale di Santa Maria Assunta. L’evento si aprirà con la raffinata performance dell’Incostanza Duo, che si caratterizza per la ritmica incalzante, le armonie mai scontate del Maestro Gangi e l’instancabile ricerca, che odora di Brasile, Bach e ottima Pop music americana, della vocalist Costanza Paternò. Il risultato è un raffinato spettacolo in cui due personalità eclettiche si fondono in un dialogo fluido ed avvincente.

La serata continua con l’esibizione della cantante jazz Ada Montellanico, musicista e interprete straordinaria, dalla voce calda e sabbiosa, riconosciuta come un’eccellenza nel panorama jazzistico, ma anche direttore musicale di tutti i suoi progetti, discografici, nonché compositrice ed autrice di testi. Vanta collaborazioni di altissimo livello con musicisti del calibro di Jimmy Cobb, Enrico Rava, Lee Konitz, Enrico Pieranunzi, Giovanni Falzone e tantissimi altri. Si esibisce accompagnata dal giovane chitarrista Andrea Molinari.

Domenica 12 dicembre, la rassegna si sposterà, nuovamente nell’aula consiliare, alle 19.30, con l’atteso concerto di Bungaro, cantautore elegante e compositore raffinato che da oltre trent’anni scrive pagine importanti della musica italiana. Le sue canzoni sono state interpretate da tanti grandi artisti: Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Giusy Ferreri, Patrizia Laquidara, Daniela Mercury, Paula Morelenbaum, Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Marco Mengoni.

Nella sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi, 4 Premi della Critica al Festival di Sanremo e 2 Premi Musicultura, 3 Premi Lunezia. In questo spettacolo, Bungaro si accompagnerà al vibrafonista e percussionista Marco Pacassoni. Insieme presenteranno l’ultimo lavoro discografico Entronauta e ripercorreranno anche i suoi più grandi successi in un concerto dall’atmosfera emozionante ed imprevedibile fra musica, parole e suoni.

Lunedì 13 dicembre la rassegna tornerà in Concattedrale con il concerto gratuito del jazzista pugliese, Livio Minafra, “Improvvisazioni contemporanee per organo solo”. Vincitore del TOP JAZZ 2011 come leader del miglior gruppo dell’anno, Minafra si presenta al pubblico come un originale talento del panorama musicale italiano. Docente di pianoforte jazz al Conservatorio di Bari, da giovanissimo, entra nel mondo del jazz con un approccio fresco e innovativo; grazie ad un pianismo impetuoso e delicato che avvolge attraverso la matrice classica, ma che allo stesso tempo spiazza per le armonie dissonanti.

La kermesse si concluderà sabato 18 dicembre, nell’aula consiliare con il concerto del grande sassofonista Francesco Cafiso, che si esibirà accompagnato dal talentuoso chitarrista Claudio Quartarone. Nel rispetto delle norme attualmente vigenti, per accedere in tutte le location della manifestazione sarà necessario esibire la certificazione verde (green pass rafforzato).