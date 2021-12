Sanità in Calabria, la Corte dei Conti: “il debito delle aziende sanitarie supera 1,174 di miliardi”

10 Dicembre 2021 17:13

La nota della Corte dei Conti sulla gestione della sanità calabrese

“Finchè non ci sarà un effettivo governo delle aziende sanitarie il problema della sanità calabrese neon potrà risolversi, e ciò nonostante la Regione abbia da tempo trasferito copiose risorse al sistema sanitarie“. E’ estremamente negativo il giudizio della Corte dei Conti sulla gestione della sanità calabrese: le criticità del settore sono state evidenziate oggi nelle relazioni rese dalla magistratura contabile in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2020 della Regione Calabria. Tra le più gravi criticità riscontrate la conferma, da parte della Corte dei Conti, della inattendibilita’ del deficit sanitario e della sua probabile sottostima: “In primis – ha spiegato la Corte dei Conti – ciò è legato alla situazione dell’Asp di Reggio Calabria, dove dal 2013 esiste una contabilita’ non fondata su documenti amministrativi, che rende impossibile ricostruire il quadro debitorio dell’azienda, una situazione debitoria potenzialmente dirompente, con passivita’ che potrebbero toccare i 500 milioni“. Secondo quanto evidenziato dal procuratore regionale Maria Aronica, inoltre, “dall’esame dei risultati d’esercizio, relativi all’esercizio 2020, tutte le aziende del Ssr calabrese hanno chiuso in perdita, per un totale di -267 milioni 167mila euro. Le aziende del Ssr calabrese, nel periodo 2014-2019, non hanno rispettato la direttiva europea sui tempi di pagamento; nel 2020 gli indicatori risultano ancora elevati, seppure, nella maggior parte dei casi, in leggera diminuzione, con una media, per il 2020, di 159 giorni. La situazione debitoria delle Aziende sanitarie e ospedaliere ammonta complessivamente ad oltre 1 miliardo 174 milioni di euro. Il ritardo con cui – e’ scritto nella relazione della Procura contabile – le aziende sanitarie e ospedaliere del Ssr calabrese effettuano i propri pagamenti determina ingenti interessi moratori che incidono negativamente sui risultati finanziari“.

Con riferimento al contenzioso, si legge ancora , “il totale ammonta ad oltre 481,21 milioni di euro e il totale degli accantonamenti ammonta ad oltre 51,89 milioni di euro. In definitiva sui costi del servizio sanitario calabrese continua a incidere fortemente il contenzioso con i correlati oneri aggiuntivi“. La Procura regionale ha poi rilevato che “svariate criticita sostanzialmente permangono: carenze di effettivo supporto alla struttura commissariale; carenze assunzionali; carenze nella gestione degli accreditamenti; pesante situazione debitoria delle Aziende sanitarie, forti ritardi nei pagamenti e pignoramenti; gravi ritardi nell’approvazione del bilanci; insufficienza dei flussi informativi“. Tutti questi fattori “contribuiscono a determinare l’enorme difficolta a realizzare efficacemente il piano di rientro dal disavanzo che, infatti, da oramai oltre un decennio e rimasto pressocche’ immutato“. In particolare – sostiene ancora la Corte dei Conti – “con riguardo al disavanzo totale 2020 rideterminato, da oltre 86 milioni di euro al IV trimestre 2020 in oltre 91 milioni di euro – tenuto conto delle coperture del bilancio 2021 destinate al 2020 di oltre 107 milioni di euro e del disavanzo non coperto cumulato per gli anni 2018 e 2019 di oltre 111 milioni di euro – si deve porre in evidenza che, seppure in lieve miglioramento rispetto all’anno scorso, non e’ certo un dato ottimistico perche’, comunque, il deficit sanitario in oltre dieci anni si e’ ridotto di circa soli 13 milioni di euro (da oltre 104 ad oltre 91 milioni)“. Male poi anche i Lea, i livelli essenziali di assistenza: “Il punteggio per il 2019 – ha rimarcato la Corte dei Conti – e di 125. Di molto al di sotto della soglia (almeno tra 140 e 160) e molto meno del 2018 (162)”.