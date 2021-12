Ristori Covid-19, riunione del Consiglio Comunale a San Roberto. Il sindaco Micari: “sanità calabrese al collasso e assente”

29 Dicembre 2021 17:01

Il sidanco di San Roberto, Antonino Micari, sottolinea le difficoltà della sanità calabrese dicendosi “sconcertato nel costatare il come col nuovo picco pandemico la sanità calabrese si sia riconfermata al collasso ed assente”

Si è tenuto l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno a San Roberto, il quale si è occupato di alcune variazioni di bilancio relative alle risorse per i ristori ed i sussidi stanziati per alleviare le difficoltà economiche causate dal covid-19 in favore delle famiglie disagiate. La seduta è stata occasione per il sindaco Antonino Micari per esternare alcune considerazioni relative all’andamento della pandemia a San Roberto e nel reggino.

“Come sindaco e massima autorità sanitaria del Comune sono sconcertato nel costatare il come col nuovo picco pandemico la sanità calabrese si sia riconfermata al collasso ed assente. Sento umanamente il peso di ogni contagio registrato nel nostro Comune. I dirigenti sanitari si trincerano dietro l’assenza di medici e personale, eccezion fatta per Ernesto Giordano dell’USCA di Scilla, il cui impegno in favore di una quarantina dei nostri allettati è stato encomiabile. Dobbiamo tutelarci da soli in quanto, se ad esempio un medico contrae il virus, pare non vi sia modo di rimpiazzarlo. Ciò è inammissibile – tuona il sindaco Micari – Sono riconoscente nei riguardi dei nostri compaesani che al minimo sospetto di contagio si sono con grande senso e spirito di responsabilità civica messi in quarantena fiduciaria, nonostante il fatto che alle volte per i risultati di un tampone l’ASP impieghi a rispondere anche fino a dieci giorni, creando ansia e disagio, specie nelle comunità dell’entroterra come quella sanrobertese. Ho avviato un dialogo con la Croce Rossa per valutare assieme la possibilità di allestire una postazione per tamponi presso il nostro Poliambulatorio Civico. Questa struttura è la risposta alla politica di vaccinazione di prossimità sposata dal Presidente Occhiuto, ma bisogna metterla in condizioni d’operare. I sanrobertesi sappiano del nostro impegno per il bene della collettività ed in ciò l’Amministrazione confida nella vostra collaborazione“.

I consiglieri hanno raccomandato in vista dei bandi per l’assegnazione dei sussidi una riunione tecnica al fine di meglio comprendere l’iter per l’erogazione dei ristori, in modo da poterlo poi così meglio comunicare alla Cittadinanza ed ottimizzare l’efficacia delle risorse stanziate.