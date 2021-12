Stretto di Messina, salvata tartaruga gravemente ferita: è stata ribattezzata Noel

26 Dicembre 2021 10:06

L’esemplare è stato trovato dalla Guardia Costiera e preso in cura dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone

Come ogni anno non poteva mancare il soccorso del Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone durante il periodo di Natale. Nella giornata del 24 dicembre, è stata trovata nelle acque dello Stretto dalla Guardia Costiera di Messina. Galleggiava in grave difficoltà, con una pinna in necrosi strozzata da una lenza e varie ferite alla testa e al carapace. Prontamente soccorsa dagli uomini della motovedetta, è stata recuperata dal nostro team e trasportata a Brancaleone. “L’esemplare è una femmina – spiegano i volontari – pesa 37 kg, l’abbiamo chiamata Noel, anzi Noelle e con lei vi auguriamo serene feste! Un grazie speciale e buone feste a tutti gli uomini della Guardia Costiera di Messina per la preziosa collaborazione e per essere sempre in prima linea per la tutela del mare e dei suoi abitanti”.