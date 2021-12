22 Dicembre 2021 10:34

Rosarno: a Bruna Siviglia il Premio Nazionale Valarioti e Impastato. La cerimonia è organizzata dalla Preside Maria Rosaria Russo

Premio Nazionale Valarioti Impastato a Bruna Siviglia. Per l’impegno morale e civile nel percorso di rieducazione delle giovani generazioni. Fondatrice dell Associazione Biesse, è costantemente impegnata, anche sul piano internazionale, in molteplici progetti fra i quali ” Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”, connessi alle tematiche della legalità, della giustizia e della cultura attiva. Si distingue per le lodevoli attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, questa la motivazione del prestigioso riconoscimento che ogni anno viene conferito a personalità di spicco che si sono distinte nell’impegno per la legalità e il contrasto alle mafie. A consegnare il premio alla presidente Bruna Siviglia è stata Danila Nesci sottosegretario di stato presente alla cerimonia che si è svolta a Rosarno nell’auditorium dell’istituto scolastico Piria. La cerimonia giunta alla VI edizione organizzata dalla Preside Maria Rosaria Russo da sempre impegnata sui temi della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata ha visto la partecipazione anche dell On.Piera Aiello presidente ad honorem della commissione scientifica.