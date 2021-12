Roma: si butta nudo nella fontana di piazza della Repubblica e aggredisce la Polizia, bloccato [VIDEO]

8 Dicembre 2021 15:19

Mattinata di follia oggi a piazza della Repubblica a Roma: giovane di colore nudo si tuffa nella Fontana della Naiadi

Momenti di paura questa mattina nel centro di Roma dove un giovane di colore, nudo e con una bottiglia in mano, ha prima aggredito un agente della polizia locale in piazza dei Cinquecento e poi è scappato verso piazza della Repubblica, buttandosi dentro la Fontana della Naiadi e minacciando alcuni passanti. Il giovane ad un certo punto si arrampica fino alla cima delle sculture e gli agenti della polizia di Stato e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per interrompere lo show invitando il giovane ad uscire con le buone ma sono stati costretti ad entrare in acqua vestiti e ad usare la forza per fermarlo, con tanto di tuffo e placcaggio di un agente. Alla fine una decina gli agenti coinvolti nel fermo. Sul posto anche i soccorritori del 118 per verificare le condizioni fisiche e psichiche del ragazzo che ora si trova al commissariato Viminale per tutti gli accertamenti del caso.