Roma-Inter, gol di Calhanoglu direttamente da calcio d’angolo… con la complicità della difesa giallorossa [VIDEO]

4 Dicembre 2021 18:34

Roma-Inter si sblocca con una super giocata di Calhanoglu: il turco segna direttamente da calcio d’angolo con la complicità della difesa giallorossa

Roma-Inter è il primo dei due big match della 16ª giornata di Serie A che tiene compagnia ai tifosi italiani in attesa di un interessante Napoli-Atalanta di questa sera. I nerazzurri sbloccano subito la gara nel primo tempo con una giocata che non si vede spesso: un gol direttamente da calcio d’angolo. La firma è di uno specialista dei calci piazzati come Hakan Calhanoglu che dalla bandierina di destra disegna una traiettoria velenosa sul primo palo che beffa Rui Patricio. Il portiere portoghese ci mette del suo non riuscendo ad intercettare la palla che però gli spunta davanti a causa dei mancati interventi dei suoi difensori. Un concorso di colpe che regala all’Inter un prezioso vantaggio in ottica classifica: i nerazzurri, dovessero ottenere i 3 punti, tornerebbero a -1 dal Milan che nel pomeriggio ha superato agilmente la Salernitana e metterebbero pressione al Napoli obbligato a vincere per tornare in vetta.