Roger Waters dei Pink Floyd scende in campo per la Calabria: “riaprite l’ospedale di Cariati, vengono in macchina a bere del vino con voi”

3 Dicembre 2021 13:10

Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd, scende in campo per la Calabria: il cantante lancia un appello per la riapertura dell’ospedale di Cariati

“Riaprite l’ospedale di Cariati, subito“. La voce non è quella di una persona qualsiasi ma del mitico Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd. Il compositore britannico ha lanciato un appello affinchè l’ospedale della cittadina in provincia di Cosenza, chiuso da alcuni anni, possa riaprire finalmente i battenti. Le parole di Rogers sono contenute in un’intervista pubblicata dall’associazione “Le Lampare Bassojoniocosentino” ed inserita nel documentario “C’era una volta in Italia. Giacarta sta arrivando” realizzato per Studio Zabalik da Federico Greco e Mirko Melchiorre, con la partecipazione di Emergency. Il documentario sarà distribuito nelle sale cinematografiche per raccontare il disastro e lo smantellamento della sanità pubblica in Italia e nel mondo. “Questa vicenda – ha detto Waters nell’intervista – mi fa venire in mente di prendere la macchina, andare a Cariati e stappare una bottiglia di vino con loro. Perché hanno bisogno di aiuto e stanno facendo una cosa sacrosanta“.