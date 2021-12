Virtus Kleb Ragusa-Pallacanestro Viola LIVE 4°Q: si fermano i siciliani, neroarancio di nuovo incredibilmente in partita!

12 Dicembre 2021 19:52

La Pallacanestro Viola torna in campo a pochi giorni dal ko infrasettimanale contro Sant’Antimo: neroarancio in trasferta in Sicilia in casa della Virtus Kleb Ragusa

Pallacanestro Viola in cerca di risposte. Le domande non sono di certo delle più rassicuranti: cos’è successo dopo Forio? Cosa serve per dare la svolta? Verrà interrotta la striscia di sconfitte che dura da 3 giornate? Le risposte dovranno essere il più rassicuranti possibile. A darle sarà il campo. I neroarancio tornano sul parquet a pochi giorni dalla sconfitta interna contro Sant’Antimo. Può essere un bene riprendere subito la palla in mano e non pensare troppo al momento negativo anzi, magari sfruttare al meglio la chance di dare subito una svolta alla situazione. O può essere un male: pochi giorni per curare i dettagli, per lavorare sulla testa e sull’umore dei ragazzi. Coach Bolignano ha dimostrato in passato di saper tenere i suoi ragazzi sulla corda e nell’ultima conferenza stampa ci ha messo la faccia: ci si aspetta una Pallacanestro Viola diversa seppur la Virtus Kleb Ragusa sia candidata a un posto in alta classifica. StrettoWeb seguirà LIVE la gara della 12ª Giornata di Serie B raccontando ai suoi lettori le azioni più belle della partita

Virtus Kleb Ragusa-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Una gara stranissima quella a cui abbiamo assistito. La Viola non difende per 3/4 di gara, Ragusa dilaga superando il +20 di vantaggio, poi spegne la luce nell’ultimo periodo di gioco e permette ai reggini di rimontare fino a un clamoroso -6. Quarta sconfitta consecutiva per la Viola: coach Bolignano non potrà essere soddisfatto della sua difesa, ma dal suo attacco ha trovato una risposta più che positiva con gli 88 punti segnati in trasferta. Gran partita del reparto guardie: 21 punti per Balic, 20 per Ingrosso. Nota dolente Klacar: 0 punti in appena 6 minuti di gara, ennesima prova sottotono. Coach Bolignano potrebbe averlo lasciato in panchina per punirlo?

4°Q – Non entra la tripla di Barrile, subisce fallo Sorrentino e va in lunetta: 2/2. 94-88

4°Q – Abbiamo parlato troppo presto… fallo su Fall che fa 1/2 dalla lunetta. Tecnico ed espulsione a Rotondo, Balic mette il libero. 92-88

4°Q – Due per Chessari che chiude la gara… 92-86

4°Q – Incredibile tripla di Ingrosso… solo 4 punti di distacco, impensabile fino a qualche minuto fa. 90-86

4°Q – Picarelli in lunetta 1/2. Risponde Balic 90-83

4°Q – Due per Chessari, risponde Ingrosso. 89-81

4°Q – Tripla clamorosa di Balic! 87-79

4°Q – Due per Ingrosso, torna clamorosamente in partita la Viola, ma Ragusa è già negli spogliatoi? 87-76

4°Q – Tripla di Barrile! 87-74

4°Q – Due per Duranti, tripla di Balic. Prova a reagire con il cuore la Viola. 87-71

4°Q – Due per Rotondo, risponde Fall. 87-66

4°Q – Due per Duranti, si è svegliato tardi Bruno… 85-64

4°Q – Rotondo in semigancio, risponde Duranti. 85-62

4°Q – Due per Rotondo, due per Da Campo. Inizio pessimo… 83-60

Fine 3°Q! – Senza difendere non si può fare granchè. Ragusa domina, la Viola deve cercare di limitare i danni e magari non subire l’umiliazione dei 100 punti.

3°Q – Niente tripla di Ingrosso in buzzer beat. Sembrava arrivata in tempo. Tecnico alla Viola per proteste. Lo sbaglia Sorrentino

3°Q – Due per Gaetano. 79-60

3°Q – Fallo su Ingrosso: 1/2 dalla lunetta. 79-58

3°Q – Ancora Picarelli, due punti. 79-57

3°Q – Tripla di Picarelli, tripla di Sorrentino… altra doppia mazzata per la Viola. 77-57

3°Q – Due per Balic, buon parziale per la Viola. 71-57

3°Q – Tripla di capitan Fofo Barrile! 71-55

3°Q – Due Yande Fall. 71-52

3°Q – Due per Sorrentino, altri due per Chessari. Ragusa fa canestro a ogni azione. 71-50

3°Q – Due per Rotondo, risponde ancora Duranti, questa volta da 3! 67-50

3°Q – Due per Chessari, dall’altra parte risponde Duranti. Primi due punti per l’italo-brasiliano. 65-47

3°Q – Tripla di Sorrentino… 63-45

3°Q – Due per Chessari, risponde Balic. 60-45

Fine 1° Tempo! – A.A.A Cercasi difesa della Viola. I neroarancio concedono 58 punti in un tempo, medie da NBA. Sono 16 i punti di Da Campo, mattatore dei primi 20 minuti. La Viola risponde con i 12 di Ingrosso. Se non si stringono le maglie in difesa, sarà difficile recuperare.

2°Q – Tripla di Ingrosso, con l’aiuto del tabellone, in buzzer beater. 58-43

2°Q – Due liberi per Gaetano, ancora 2/2. 58-40

2°Q – Tripla di Simon! 58-38

2°Q – Due liberi dentro per Gaetano. 55-38

2°Q – Tripla di Da Campo, lo copia poco dopo Sorrentino. Doppia mazzata per la Viola. 55-36

2°Q – Due per Gaetano. 49-36

2°Q – Doppio giro in lunetta: Sorrentino segna il libero su tecnico fischiato a coach Bolignano. Yande Fall subisce fallo e va dalla linea della carità per un 1/2. 49-34

2°Q – Bomba di Da Campo, che giocatore… gli sta stretta la Serie B. 48-33

2°Q – Due liberi per Ingrosso. 45-33

2°Q – Da Campo, 2 fuori appena fuori dal timeout. 45-31

2°Q – Tripla di Ingrosso! Poi capitan Barrile recupera palla e ne aggiunge altri due. Mini break neroarancio e timeout per coach Bocchino. 43-31

2°Q – Due Salafia e altri 2 per Picarelli, torna ad allungare Ragusa. 43-26

2°Q – Ne mette due Ingrosso. 39-26

2°Q – Due per Fall, due per Salafia. 39-24

2°Q – Tripla di Chessari in risposta. 37-22

2°Q – Prova a reagire la Viola: tripla di capitan Barrile! 34-22

2°Q – Due per Sorrentino. 34-19

2°Q – Tripla di Da Campo. 32-19

2°Q – Picarelli! Bomba da fuori, allunga Ragusa. 29-19

2°Q – Due per Gaetano, risponde Picarelli. 26-19

Fine 1° Q! – Primo quarto frizzante. Ragusa quando accelera fa malissimo, la Viola resta in partita grazie a un super Balic.

1°Q – Bomba di Balic! 24-17

1°Q – Due liberi dentro per Rotondo. 24-14

1°Q – Due punti per Da Campo che segna anche il libero aggiuntivo. 22-14

1°Q – Cosa abbiamo visto? Alley-oop di Chessari per Andrew che inchioda al ferro. Mamma mia! 19-14

1°Q – Due liberi per Rotondo, doppia realizzazione. 17-14

1°Q – Sorpasso Ragusa, Sorrentino ne mette 2. 15-14

1°Q – Due per Ingrosso al tabellone. 13-14

1°Q – Due per Chessari, risponde Gaetano. 13-12

1°Q – Tripla di capitan Sorrentino, Ragusa torna avanti. 11-10

1°Q – Sbaglia Duranti, ma Yande Fall lavora a rimbalzo e ne piazza 2. 8-10

1°Q – Due per Balic, il playmaker prende in mano le redini offensive della squadra. 8-8

1°Q – Due con fallo per Da Campo: libero supplementare fuori. 8-6

1°Q – Vittorio Lazzari, altra tripla! 6-6

1°Q – Si sblocca la Viola con Balic, tripla! 6-3

1°Q – Si ripete Picarelli, Viola non pervenuta. Timeout per coach Bolignano. 6-0

1°Q – Altri due per Picarelli. 4-0

1°Q – Si parte! Subito due punti di Ragusa con Rotondo. 2-0

17:45 – Tutto pronto per la sfida tra Virtus Kleb Ragusa e Pallacanestro Viola, match valido per la 12ª Giornata di Serie B. Le due squadre si erano già affrontate in estate per la Supercoppa, successo per i siciliani apparsi più coesi e più avanti dal punto di vista fisico. Ma era ‘basket estivo’. Oggi scenderà in campo una Pallacanestro Viola differente e motivata a fermare la streak di sconfitte. Basterà per ottenere la vittoria?