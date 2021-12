Inter da record! La manita alla Salernitana permettere di superare quota 100 gol nell’anno solare [CLASSIFICA]

17 Dicembre 2021 22:35

Prima contro ultima della classe, ma l’Inter non stecca: 0-5 senza intoppi alla Salernitana e vetta della Serie A blindata con tanto di record. Che pressione su Milan e Napoli in vista del big match di domenica sera!

Prima in classifica contro ultima. Un “testacoda” fra una squadra che oggi fa segnare 43 punti in classifica e rischia di chiudere il girone d’andata a 46, mentre l’altra è ferma a 8 e non sa inizierà il girone di ritorno a causa delle complicate vicende societarie: se non dovesse farcela, sarà Serie D. Non proprio la partita più complicata della stagione, sulla carta, per l’Inter, ma nemmeno uno sfida da non sottovalutare. Se c’è un fattore che, oggi, differenzia i nerazzurri rispetto alle inseguitrici è proprio l’approccio alle partite. I ragazzi di Inzaghi sono sempre sul pezzo, hanno ben chiaro ciò che devono fare per vincere la partita, lo applicano in maniera ottimale. I risultati parlano chiaro: 13 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta.

La voce gol segnati recita 48, la ‘manita’ odierna rifilata alla Salernitana vale un record pazzesco: superata quota 100 reti nell’anno solare, un primato che durava dal 1950 (99 gol). ‘L’uomo del record’ è Ivan Perisic, imprescindibile nella rosa di Inzaghi. Di Dumfries, Sanchez, Gagliardini e Lautaro Martinez le altre marcature: i primi 3, riserve importanti che danno la dimensione della qualità e della profondità della rosa nerazzurra; il ‘Toro’ è invece un titolare imprescindibile, arrivato già a quota 11 in stagione. L’Inter blinda il primo posto in classifica e si siede comoda sul divano: domenica sera, il big match fra Milan e Napoli, può già mettere in palio un piccolo pezzo di scudetto.

Risultati 18ª Giornata di Serie A

Venerdì 17 dicembre

Ore 18:00

Lazio-Genoa 3-1 (36’ Pedro, 75’ Acerbi, 81’ Zaccagni, 86’ Melegoni)

Ore 20:45

Salernitana-Inter 0-5 (11’ Perisic, 33’ Dumfries, 52’ Sanchez, 87′ Gagliardini)

Sabato 18 dicembre

Ore 15:00

Atalanta-Roma

Ore 18:00

Bologna-Juventus

Ore 20:45

Cagliari-Udinese

Domenica 19 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Sassuolo

Ore 15:00

Spezia-Empoli

Ore 18:00

Sampdoria-Venezia

Torino-Verona

Ore 20:45

Milan-Napoli

Classifica Serie A

Inter 43 Milan 39 Atalanta 37 Napoli 36 Fiorentina 30 Roma 28 Juventus 28 Lazio 28 Empoli 26 Bologna 24 Verona 23 Sassuolo 23 Torino 22 Sampdoria 18 Udinese 17 Venezia 16 Spezia 12 Cagliari 10 Genoa 10 Salernitana 8

Classifica Marcatori Serie A