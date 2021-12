Pallacanestro Viola-Lapietra Monopoli LIVE 1°Q: buon inizio neroarancio, Yande Fall subito protagonista!

19 Dicembre 2021 18:03

La Pallacanestro Viola torna in campo per la sfida della 13ª Giornata di Serie B: al PalaCalafiore arriva Lapietra Monopoli

Interrompere una striscia di sconfitte che dura ormai da troppo tempo. È questa la parola d’ordine con la quale i giocatori della Pallacanestro Viola lasciano gli spogliatoi per entrare sul parquet del PalaCalafiore. I reggini, reduci da 4 sconfitte consecutive, vogliono fortemente dare una netta sterzata a una stagione che, dopo l’ottimo inizio, ha visto i neroarancio precipitare in zone poco rassicuranti della classifica. Un successo odierno contro Lapietra Monopoli, squadra appaiata a 8 punti in classifica, sarebbe importantissimo: i ragazzi di coach Bolignano non solo staccherebbero una diretta concorrente alla salvezza, ma prenderebbero 2 punti anche su Cassino sconfitta in casa da Salerno e prossima avversaria il 23 dicembre al PalaCalafiore. Senza contare lo scontro tra Formia e Avellino che dovrebbe (viste le 12 sconfitte dei laziali) portare anche gli irpini a quota 8 punti, in piena bagarre Playout. StrettoWeb seguirà LIVE la gara del PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle della partita.

Pallacanestro Viola-Lapietra Monopoli LIVE

1°Q – Due punti per Lombardo, risponde dalla media Duranti, elegantissimo. 14-6

1°Q – Ingrosso mette gli sci: Slalom Gigante in area, due punti in layup. 12-4

1°Q – Ancora Yande Fall da sotto, 2 punti. 10-4

1°Q – Due con fallo subito per Sabatino: libero aggiuntivo out. 8-4

1°Q – Ingrosso in transizione, 2 punti. 8-2

1°Q – Fallo di Visentin su Fall che va in lunetta: 1/2. 6-2

1°Q – Laquintana, 2 contestati. Di personalità. 5-2

1°Q – Due da sotto per Fall! 5-0

1°Q – Tripla di Ingrosso! 3-0

1°Q – Palla due, salta altissimo Yande! Possesso Viola

17:45 – Si riempie il PalaCalafiore per l’inizio della sfida fra Pallacanestro Viola e Lapietra Monopoli, valida per la 13ª giornata di Serie B. I nerorancio pronti a raccogliere la carica dei tifosi per porre fine a una striscia di sconfitte che dura da 4 partite.