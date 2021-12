Pallavolo, secondo ko consecutivo per la OmiFer Palmi: Leo Shoes Casarano vince 1-3

12 Dicembre 2021 13:32

Ancora una sconfitta per la Omifer Palmi battuta al PalaBotteghelle di Reggio Calabria dalla Leo Shoes Casarano per 1-3

Seconda sconfitta consecutiva per la OmiFer Palmi, la prima subita tra le mura amiche del PalaBotteghelle di Reggio Calabria. Prosegue il periodo negativo dei nero-verdi che non riescono nuovamente a ritrovare quella brillantezza e quell’orgoglio visto nelle prime gare di regular season. Non sono bastati i 23 punti dello schiacciatore Mattia Rosso per salvare Palmi da una sconfitta che segna pesantemente la corsa al vertice della classifica. Per Casarano invece sono addirittura tre i protagonisti del match: Paoletti con 28 punti, Petras con 20 e Baldari con 16.

Palmi schiera il capitano Matteo Paris in regia; Laganà opposto; Rosso e Soncini di banda, Gitto e Marra al centro e Fortunato nel ruolo di libero. Casarano scende in campo con il palleggiatore Ciardo; Paoletti opposto; Petras e Baldari di banda; Torsello e Peluso centrali; Pierri libero. Il match comincia con tante sbavature da una parte e dall’altra, le due squadre non riescono a trovare il ritmo gara e si va avanti con questo andamento fino alle fasi finali del set dove Casarano riesce però ad essere più brillante di Palmi e a conquistare il parziale sul 23-25. Nel secondo parziale i pugliesi sono nuovamente avanti (5-8) e non sembrano voler mollare la presa sul match. La reazione di Palmi non si fa attendere ma dopo aver portato il set ai vantaggi, i ragazzi di Polimeni non riescono a mettere il muso avanti. Sempre costretti a rincorrere nel risultato, Palmi sciupa anche il secondo parziale che viene conquistato dagli ospiti per 26-28.

Un segnale di rivalsa arriva però dalla panchina, Polimeni sostituisce Laganà e Soncini con Prespov e Russo. L’impulso positivo dei nuovi entrati si fa subito sentire e Palmi riesce a portare il suo gioco ad un livello leggermente superiore rispetto a quello visto nei parziali precedenti. Conquistato il terzo set i padroni di casa non riescono però a concretizzare la rimonta. Casarano chiude il match sul 23-25 conquistando una vittoria importantissima ai fini della classifica. Con i tre punti conquistati dai pugliesi la OmiFer Palmi resta ferma a 19 punti mentre Casarano si porta avanti a quota 20.

Al termine della gara il rammarico del coach nero-verde Antonio Polimeni: “siamo stati bravi a metà, abbiamo ricostruito e difeso tanto ma poi non abbiamo concretizzato. Siamo stati poco lucidi e abbiamo sbagliato troppo. Questo è uno sport fatto di autostima, con questa sconfitta è normale che venga un po’ meno ma noi abbiamo tutte le carte in regola per rialzarci e conquistare i prossimi incontri. I ragazzi oggi hanno dato quello che potevano, manca ancora qualche equilibrio da ripristinare ma lavoreremo duro per ritrovare la tranquillità e per costruire un futuro fatto di successi”.

OmiFer Palmi – Leo Shoes Casarano 1-3 (23-25, 26-28, 25-21, 23-25)

OmiFer Palmi: Paris 2, Rosso 23, Marra 11, Laganà 10, Soncini 5, Gitto 1, Di Carlo (L2), Remo, Fortunato (L1), Russo 3, Pellegrino, Prespov 14. All. Polimeni

Leo Shoes Casarano: Ciardo 2, Baldari 16, Peluso 2, Paoletti 28, Petras 20, Torsello 6, Urso (L2), Ribecca 1, Pierri (L1), Meleddu. N.E. De Micheli, Stefano, D’Amato, Scaffidi. All. Licchelli

Arbitri: Cavalieri, Spinnicchia.

Note – durata set: 30′, 41′, 32′, 31′; tot: 134′.