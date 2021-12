Atalanta, ‘Dea’ nello stadio del Dios! Il Napoli crolla 2-3 al Maradona e resta dietro Milan e Inter [CLASSIFICA]

4 Dicembre 2021 22:47

L’Atalanta batte il Napoli al Diego Armando Maradona: i bergamaschi si impongono 2-3 in rimonta. Il Milan resta primo davanti all’Inter, partenopei terzi

Serata nera per il Napoli, la pioggia era solo l’ultimo dei presagi poco rassicuranti. Le insidie c’erano tutte al di là del meteo: 5 infortuni pesanti (Osimhen, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz e Anguissa), la pressione di uno scontro diretto, l’obbligo di dover rispondere ai successi di Milan e Inter. Ed è così che il Napoli è scivolato. Seconda gara consecutiva senza vittoria per i partenopei dopo il pareggio contro il Sassuolo, seconda sconfitta stagionale dopo il ko contro l’Inter. Sia chiaro, sconfitta che non sorprende. La gara contro i bergamaschi non lasciava presagire alcun pronostico sicuro. Del resto, i ragazzi di Gasperini hanno tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso quest’anno, il successo di questa sera, che li porta a -4 dalla vetta, ne legittima le ambizioni.

Atletismo e qualità al potere per i nerazzurri che la sbloccano con Malinovski ma poi si lasciano sorprendere a cavallo fra i due tempi da Zielinski e Mertens. Nella ripresa l’Atalanta riprende il pallino del gioco, colpisce un palo e trova il pareggio con Demiral. Poco dopo, con il Napoli alle corde, piazza il colpo del ko con una conclusione da fuori area di Freuler che vale il 2-3 finale. Il Milan ritorna primo in classifica a +1 sull’Inter e a +2 sul Napoli che scivola alle spalle delle milanesi. Ma attenzione: l’Atalanta le ha tutte nel mirino!

Risultati 16ª Giornata di Serie A

Sabato 4 dicembre

Ore 15:00

Milan-Salernitana 2-0 (5’ Kessiè, 18’ Saelemaekers)

Ore 18:00

Roma-Inter 0-3 (15’ Calhanoglu, 24’ Dzeko, 39’ Dumfries)

Ore 20:45

Napoli-Atalanta 2-3 (7′ Malinovski, 40′ Zielinski, 46′ Mertens, 66′ Demiral, 71′ Freuler)

Domenica 5 dicembre

Ore 12:30

Bologna-Fiorentina

Ore 15:00

Spezia-Sassuolo

Venezia-Verona

Ore 18:00

Sampdoria-Lazio

Ore 20:45

Juventus-Genoa

Lunedì 5 dicembre

Ore 18:30

Empoli-Udinese

Ore 20:45

Cagliari-Torino

Classifica Serie A 16ª Giornata

Milan 38 Inter 37 Napoli 36 Atalanta 34 Roma 25 Fiorentina 24 Juventus 24 Bologna 24 Lazio 22 Verona 20 Empoli 20 Sassuolo 19 Torino 18 Udinese 16 Sampdoria 15 Venezia 15 Spezia 11 Genoa 10 Cagliari 9 Salernitana 8

Classifica marcatori Serie A