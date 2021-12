Juventus pragmatica: Kean e Bernardeschi battono il Cagliari, i bianconeri accorciano sull’Atalanta fermata dal Genoa [CLASSIFICA]

21 Dicembre 2021 22:44

La Juventus batte il Cagliari 2-0 e si avvicina alla zona Champions: i bianconeri accorciano sull’Atalanta fermata in trasferta dal Genoa

Martedì di Serie A, ultimo turno del girone d’andata e anche ultima partita del 2021. Dopo lo scempio di Udinese-Salernitana, gara non disputata a causa dello stop imposto dall’Asl di Salerno ai campani, in serata si sono giocate due gare importanti per la zona Champions. La Juventus ha battuto 2-0 il Cagliari, l’Atalanta si è fermata sullo 0-0 contro il Genoa.

Girone d’andata che si chiude in maniera favorevole per i ragazzi allenati da Massimiliano Allegri che, dopo un pessimo inizio di stagione, hanno raddrizzato la rotta macinando punti importanti nelle ultime gare. Certo, va detto, i 13 punti arrivati nelle ultime 5 sono frutto di vittorie contro squadre che puntano alla salvezza come Salernitana, Genoa, Venezia (l’unico pareggio), Bologna e oggi il Cagliari. I sardi, allenati dall’ex Reggina Walter Mazzarri, hanno opposto una coraggiosa resistenza pur dovendo far a meno di Godin e Caceres messi fuori rosa nel corso di una settimana caldissima, nonostante le temperature invernali. Per un Cagliari che ragiona sul proprio futuro, impantanato nelle sabbie mobili della retrocessione, c’è una Juventus che ottiene 3 punti grazie a Kean e Bernardeschi accorciando sulla zona Champions.

L’Atalanta, squadra che occupa l’ultimo posto utile per l’accesso al torneo delle grandi d’Europa, non è riuscita a scardinare il fortino del Genoa di Shevchenko che ha ottenuto il suo primo punto in Serie A. La Juventus, più pragmatica che bella (marchio di fabbrica di Allegri), sale al 5° posto in solitaria staccando di 3 punti la Roma (impegnata domani contro la Sampdoria) e diminuendo il proprio distacco dall’Atalanta a 4 punti.

Risultati 19ª Giornata di Serie A

Martedì 21 dicembre

Ore 18:30

Udinese-Salernitana non disputata

Ore 20:45

Juventus-Cagliari 1-0 (40’ Kean, 83’ Bernardeschi)

Genoa-Atalanta 0-0

Mercoledì 22 dicembre

Ore 16:30

Sassuolo-Bologna

Venezia-Lazio

Ore 18:30

Inter-Torino

Roma-Sampdoria

Verona-Fiorentina

Ore 20:45

Empoli-Milan

Napoli-Spezia

La classifica di Serie A