Continua la streak negativa del Crotone: 5° ko consecutivo, la Cremonese vince 3-2 [CLASSIFICA]

10 Dicembre 2021 19:57

Il Crotone va in vantaggio con Maric, poi la Cremonese rimonta con 3 reti, nel finale la rete di Benali rende meno amara la sconfitta: padroni di casa in alta classifica, calabresi in piena zona retrocessione

Cinque sconfitte consecutive, Crotone in crisi nera. Casa o trasferta non fa differenza, l’ultimo risultato utile risale al 7 novembre (1-1 contro il Monza): poi Perugia, Vicenza, Ternana e Spal. Oggi la Cremonese. Qualche timido segnale di reazione dei calabresi che riescono a segnare due reti, a inizio partita con Maric e nel finale su rigore con Benali, ma non riescono a tornare a casa con almeno un punto. La Cremonese infatti non fa sconti: Fagioli pareggia sul finire dei primi 45 minuti, Strizzolo e Zanimacchia calano un tris da ko che la rete dei rossoblu nei minuti conclusivi rende solo meno amaro. La Cremonese respira aria di alta classifica, per il Crotone ci sarà da lottare nei bassifondi.

